Alexander Rossi: "Me habría molestado que Fernando Alonso ganara el Dakar"

Polémicas declaraciones del piloto estadounidense Alexander Rossi, que compite en las IndyCar Series con el equipo Andretti y que podría ser compañero de Fernando Alonso en este año 2020 si finalmente el asturiano decide a atreverse con su tercer intento en la mítica prueba del óvalo.

En una entrevista a la revista Racer, el norteamericano, que también tuvo su periplo en la Fórmula 1 como piloto probador de varias escuderías, ha hablado sobre la reciente participación de Alonso en el Rally Dakar, que Carlos Sainz ha conquistado por tercera vez en la categoría de coches.

"Quería verle hacerlo bien (a Alonso), pero no quería verle ganar porque me habría molestado. He hecho la Baja California dos veces y no he ganado en mi categoría, así que me habría molestado si él hubiera ido y ganado en su primera carrera en el desierto. Fue una especie de alivio", apuntaba Rossi a Racer.

No obstante, el piloto norteamericano, de 28 años, también quiere dejar claro que Fernando Alonso es "uno de los mejor pilotos del mundo", pero eso "no significa que puedes ir a una disciplina" que muchos pilotos han preparado "toda su vida y batirles". "No vas allí a exhibirte y ganar todo, así que me encantó que Alonso no lo hiciera", abunda Alexander Rossi en este sentido.