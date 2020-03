Lewis Hamilton alza la voz contra la pasividad de la Fórmula 1 frente al coronavirus

Cada vez hay más voces dentro de la Fórmula 1 que lamentan que Liberty Media, propietaria de los derechos de la máxima categoría del automovilismo mundial, y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no haga nada ante el avance imparable del coronavirus. Una de esas voces es la de Lewis Hamilton.

Así, el piloto británico de Mercedes, seis veces campeón del mundo y que este año podría igualar los siete títulos del alemán Michael Schumacher, se muestra "sorprendido" de que el Gran Premio de Australia siga adelante, mientras la NBA haya decidido suspender su temporada.

"Estoy muy sorprendido de que estemos aquí, está bien que tengamos carreras, pero me sorprende que estemos todos en esta sala. El mundo está reaccionando, quizás demasiado tarde. (Donald) Trump ha cerrado la frontera con Europa, la NBA ha parado y la Fórmula Uno continúa", manifestaba Hamilton en la rueda de prensa previa al inicio del gran premio. "He visto antes a Jackie Stewart. Está bien pero es mayor. Creo que es una preocupación para la gente aquí, es algo que nos preocupa. De manera que la respuesta sería no", añadía el inglés ante la pregunta de si estaba cómodo con la decisión de la organización de seguir adelante con la carrera en Albert Park.

Preguntado por si, en el caso de que haya un positivo por coronavirus —varios miembros del equipo Haas y McLaren están aislados por posibles casos—, debería cancelarse la carrera, Hamilton fue irónico: "No depende de mí esa decisión, pero creo que los resultados (de los posibles coronavirus) no van a conocerse hasta dentro de cinco días. ¡Vaya coincidencia!", respondía.

"Es lógico preguntarse por qué estamos aquí"

Más políticamente correcto que Hamilton se mostraba el alemán Sebastian Vettel. El piloto de Ferrari, cuatro veces campeón del mundo, dice que es "lógico" preguntarse "por qué estamos aquí" y el motivo por el que el Gran Premio de Australia está en marcha pese las cancelaciones de otras competiciones por el coronavirus.

"Es difícil tener un juicio adecuado de lo que sucede, pero te das cuenta de que tienes muchas competiciones que se han pospuesto o cancelado. Es lógico preguntarse por qué estamos aquí. Obviamente la FIA toma las precauciones posibles, pero te puedes preguntar cuánto se puede evitar. Has de cuidarte lo máximo posible", consideraba el piloto alemán en la rueda de prensa inicial del Gran Premio de Australia.