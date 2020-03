Durísimas críticas de Fernando Alonso al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión en la crisis sanitaria provocada por el brote de coronavirus. "Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias. Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo", asegura Alonso en su cuenta oficial de Instagram.

"Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo", afirma el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.

"Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias. Necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es sólo por no enfermar, es por no contagiar. Responsabilidad cada uno en su ámbito y su entorno. No es un tema personal, es un trabajo de equipo. De todos", añade el piloto asturiano.