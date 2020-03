Fernando Alonso lanzó unas duras críticas al Gobierno que preside Pedro Sánchez por la tibieza y la tardanza de las medidas adoptadas contra la pandemia del coronavirus.

Tras recibir un dardo envenenado de Vicente del Bosque, en las que sin nombrarle le decía que no tenía derecho a criticar al ejecutivo de Pedro Sánchez porque no pagaba sus impuestos en España, Alonso se ha autoimpuesto la ley del silencio

La acusación a Alonso de que tributa fuera de España es recurrente en el tiempo, aunque no es cierto que lo haga. Y es que en 2011 volvía a cotizar en España, después de hacerlo en Suiza, donde tenía fijada su residencia en la época que competía para Renault. Además, Fernando tiene dos empresas (su Museo y Circuito y la marca de ropa Kimoa) y da trabajo a 36 personas en nuestro país.

El piloto asturiano reaccionaba a las palabras de Vincete del Bosque rescatando su crítica al Gobierno de Pedro Sánchez e imponiéndose un silenco.

"Eso es lo que ponía hace 6 días. Con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo ni idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importa", escribió en un 'storie' de instagram, que finaliza con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.