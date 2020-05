Carlos Sainz: "Si a los 17 años me dicen que iba a firmar por Ferrari, me hubiera caído de culo"

Primeras declaraciones de Carlos Sainz tras anunciarse la semana pasada su fichaje por Ferrari para la próxima temporada. En una entrevista el programa Vamos Sobre Ruedas de Movistar, el piloto madrileño, de 25 años, reconoce que no se esperaba su marcha a la escudería de Maranello, donde compartirá equipo con el monegasco Charles Leclerc.

"Cuando tenía 17 años era ingenuo y optimista. Pensaba que llegar iba a llegar a la Fórmula 1, pero lo que no sabía es que iba a ser tan difícil, como la temporada de la GP3 de ese año o la decisión de ese asiento en Toro Rosso. Si me llegan a decir que iba a estar en Toro Rosso, en Renault, en McLaren y un año después iba a firmar con Ferrari, me hubiese caído de culo", admite.

Carlos Sainz, que percibirá unos 8 millones de euros anuales en la escudería del Cavallino Rampante, dice que ha sido "muy raro firmar un contrato en medio de una pandemia" como la del coronavirus —que de momento ha impedido que haya podido arrancar el Mundial de 2020— y recuerda que todavía tiene un año más de contrato con McLaren.

"Entiendo a la gente que me quiere ver de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Queda un año en McLaren y quiero hacer las cosas mejor si se puede. Tengo mucho cariño y les estoy muy agradecido, tengo muchas ganas de acabar bien con ellos. Cuando pise Woking, meteré a Ferrari en un cajón y solo pensaré en McLaren porque se han portado muy bien conmigo, todos me han felicitado y se han alegrado por mí, y eso es algo de lo que no me voy a olvidar y me quiero ir de la mejor forma posible, como un señor", asegura en este sentido.

Respecto a la posible vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula Uno —cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el asturiano recale en Renault en 2021—, Sainz ha dicho: "Me gustaría que volviese. La F1 está para los mejores y Fernando es uno de ellos. Me encantaría tenerle y pelear con él. Se puede permitir decidir por su pedigrí como piloto, puede hacer lo que quiera. Que sea lo que le haga más feliz".

Asimismo, el madrileño se ha referido a lo apretado que va a resultar el calendario este año, con al menos 15 carreras en apenas seis meses, después del parón por la covid-19. "Va a haber que pasar página continuamente con tantas carreras seguidas en seis meses, hay que llevarlo al extremo. Las primeras carreras serán fáciles porque llevamos mucho sin correr y tenemos muchas ganas, pero al final llegaremos destrozados y cansados por hacer tantas carreras seguidas, ojalá sea así y podamos correr todas las carreras que dicen, pero lo veo difícil", afirma.

"Mi hijo sorprenderá a todos en Ferrari"

Estas declaraciones del madrileño se producían después de que su padre, Carlos Sainz, asegurase que su hijo "sorprenderá a todos en Ferrari". "Tiene un gran talento, lo vi muy feliz. Llegar a Maranello es algo realmente especial, aprovechará la oportunidad y creo que sorprenderá a los seguidores de Ferrari como ya hizo en McLaren", ha apuntado el vigente campeón del Rally Dakar en declaraciones a Sky Sports Italia.

"Pronto entendí que mi hijo tenía un gran talento, yo simplemente lo ayudé a llegar allí. A veces llamarte Sainz ayuda, pero a veces no", añadió. "Para mí es un orgullo como padre. Trabajó mucho, está haciendo su carrera, estoy contento y sobre todo le veo muy contento a él. Carlos de momento no puede hablar mucho. Lo que puedo decir es que está muy contento, pero en cuanto pueda lo dirá él", añadió.

"Es algo tan especial que tiene que contarlo él", comentó el corredor español, que no escatima en elogios con Charles Leclerc, el que será compañero de su hijo en Ferrari. "¿Leclerc? Uno de los mejores pilotos del Mundial, ya se ha visto desde hace tiempo que es un conductor excepcional", sentenció.