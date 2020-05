Leclerc: "Carlos Sainz me va a incordiar, será un gran desafío para mí"

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc (Ferrari) califica de "gran desafío" el fichaje del español Carlos Sainz por la Scuderia, un nuevo compañero "muy rápido" para el próximo año.

"Claramente, me va a incordiar. Creo que Carlos será muy rápido", dijo este domingo en una entrevista con el diario francés L'Équipe, donde augura un duro rival dentro de su equipo como lo ha sido el alemán Sebastian Vettel.

Leclerc dejó claro que no será el número uno del equipo italiano y que Sainz, cuyo fichaje para la próxima temporada se hizo oficial la pasada semana, demostrará en Ferrari que es "un gran piloto". "No me convierto en el número uno. Creo que Carlos es un gran piloto y lo demostrará, si no es ya obvio para todos. Será un gran desafío para mí", afirmó.