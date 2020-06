El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha mostrado "triste y decepcionado" por las palabras del antiguo jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone sobre el racismo, cuando aseguró que muchas veces "los negros son más racistas que los blancos", y ha afirmado que sus comentarios son "ignorantes y sin educación".

"Maldición, simplemente no sé por dónde empezar en este caso. Estoy triste y decepcionado de leer estos comentarios", comenzó su publicación en Instagram. "Bernie está fuera del deporte y representa a una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios ignorantes y sin educación que nos muestran hasta dónde debemos llegar como sociedad antes de que pueda ocurrir la igualdad real", añadió.

El pasado viernes, el exmandatario de la Fórmula 1 afirmó que en muchas ocasiones "los negros son más racistas que los blancos", además de mostrarse en contra del derribo de estatuas de comerciantes de esclavos en Reino Unido.

El vigente campeón mundial aseguró que esto demuestra por qué no se hizo nada antes en el gran circo para promover la igualdad racial. "Ahora tiene mucho sentido que no se dijese ni se hiciese nada para conseguir que nuestro deporte fuese más diverso o para abordar el abuso racial que recibí a lo largo de mi carrera", indicó. "Si alguien que ha practicado deporte durante décadas no comprende los profundos problemas que nosotros, como personas negras, sufrimos todos los días, ¿cómo podemos esperar que todas las personas que trabajan con él lo entiendan?", se preguntó.

Además, reiteró que ha llegado "el momento del cambio". "No dejaré de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte con igualdad de oportunidades para todos. Crear un mundo que brinde igualdad de oportunidades a las minorías. Continuaré usando mi voz para representar a aquellos que no tienen una y para hablar por aquellos que están subrepresentados para brindarles una oportunidad en nuestro deporte", apuntó.

La semana pasada, el seis veces campeón de la Fórmula 1 anunció que crearía The Hamilton Commission, una nueva comisión destinada a fomentar la diversidad racial y multicultural en el automovilismo.