El Gran Premio de Gran Bretaña acabó con un Lewis Hamilton que venció este domingo la carrera con algo de suerte y un neumático pinchado. Un problema que se encontró también su compañero una vuelta antes teniendo que entrar y perdiendo la segunda plaza que obtendría Max Verstappen. El podio lo terminaría cerrando Charles Leclerc.

La carrera comenzó con el retiro de Nico Hulkenberg antes de comenzar el Gran Premio. El alemán tuvo problemas técnicos en su monoplaza y no pudo participar. Una verdadera pena para el piloto sustituto de Checo Pérez que había vuelto dejando buenas sensaciones en el fin de semana.

Una buena salida de Carlos Sainz le puso por delante de su compañero, Lando Norris, y de Stroll. En la misma primera vuelta, Magnussen tenía un accidente al golpearse con Albon. Este choque obligaba a salir por primera vez el Safety-Car. Primera vuelta y ya dos retirados: Magnussen y Hulkenberg.

En la vuelta seis se apagaban las luces de seguridad por lo que se relanzaba la carrera. La cabeza de carrera seguía sin cambios con los dos Mercedes. Carlos Sainz, se mantenía quinto.

Un nuevo accidente obligaba a entrar al coche de seguridad en la 12. El accidente lo sufría Kvyat en la entrada de enlazadas perdiendo el control de su coche. Este suceso lo aprovechaban los pilotos para cambiar a gomas duras.

Siguió el coche de seguridad hasta la vuelta 19 que salió la bandera verde. No había muchos cambios más allá de la caída de la quinta a la sexta plaza de Sainz. Pero en la 22 mostraba el morro el español al coche de Grosjean. Al final en la siguiente, la 23, conseguía recuperar la quinta plaza con los aplausos de sus mecánicos en el paddock.

Por delante, los dos Mercedes hacían más largo el chicle teniendo con Verstappen, que era tercero, una diferencia de cuatro y tres segundos de diferencia con Hamilton y Bottas respectivamente.

Llegaba el ecuador de la carrera y los tres primeros mantenían posiciones con un Leclerc que mantenía distancias con Sainz. Vettel por su parte no parecía poder mejorar la 11ª plaza.

Recibía Grosjean una bandera blanca y negra por un movimiento ilegal en el intento de adelantamiento del español. El propio Norris, en la 25, también conseguía adelantarle y colocarse sexto por detrás de su compañero.

Llegaba la vuelta 29, y los cinco primeros puestos se mantenían sin cambios. Pero los Mercedes rodaban en 30’s dominando como ya lo hacían desde el principio este Gran Premio. Verstappen no se separaba en exceso, eso sí a 7,5 segundos de Hamilton que lideraba la carrera.

En la 36 tras dos vueltas rápidas aumentaba la diferencia entre el británico y el holandés a más de 10 segundos y a medio minuto de Leclerc que ocupaba la cuarta plaza.

Grosjean seguía perdiendo posiciones cayendo hasta la novena plaza y entraba en boxes a cambiar neumáticos. Poco después, Vettel caía a la 11ª plaza (había recuperado una tras entrar el francés al cambio de gomas) tras verse superado por Gasly. Un Alpha Tauri adelantando un Ferrari con las mismas vueltas de neumático.

Faltaban cinco vueltas y las posiciones de honor se mantenían: Hamilton, Bottas y Verstappen; con Leclerc, Sainz y Ricciardo muy retrasados. Estos dos últimos parecía que iban a luchar por la sexta plaza. Menos de un segundo entre los dos. Pero los dos McLaren conseguían recuperar ritmo superando ya el segundo con el australiano.

A falta de dos vueltas Bottas pinchó la rueda izquierda delantera y perdía su puesto en favor de Verstappen que obtenía la segunda plaza. Carlos Sainz se ponía cuarto. A su vez ,el Renault de Ricciardo superaba a Norris e iba a por Carlos que también pinchaba la misma rueda.

La última rueda fue igual de frenética porque en esta Hamilton pinchaba esa fatídica rueda. Pero acabó venciendo la carrera con una pizca de suerte gracias al error de entrar a boxes de Verstappen buscando la vuelta rápida.

Finalmente el podio era ocupado por Hamilton, Verstappen y Leclerc seguido por Ricciardo y Norris. Vettel acababa décimo, Bottas undécimo y Sainz decimotercero.

El español Carlos Sainz a quien un pinchazo en la última vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña hizo caer de la cuarta a la decimotercera posición, lamentó su infortunio en el arranque de la temporada.

Carlos Sainz: "La suerte no nos está sonriendo. Hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera". #GBR1movistarF1 pic.twitter.com/U2XcbX32Ke

Carlos Sainz destacó su buena salida, en la que pasó de la séptima a la quinta posición, y su buena carrera hasta el fatal pinchazo.

De Silverstone rescata "las buenas sensaciones" que le dejó su McLaren.

En comparación con las tres primeras carreras, aquí he ido más cómodo con el coche. He tenido mejores sensaciones y es una pena que no haya un resultado para demostrarlo.