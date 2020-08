Hamilton ataca a Carlos Sainz por no arrodillarse contra el racismo

Lewis Hamilton se considera así mismo como un líder en la lucha contra el racismo. El piloto inglés ha sido el gran promotor del cambio de colores de la escudería Mercedes, ahora lucen de negro, y cada vez que tiene oportunidad participa en un acto de protesta en la lucha contra las desigualdades.

Hamilton incita al resto de pilotos a arrodillarse en la salida, mostrando mensaje contra el racismo en sus camisetas. Sin embargo, el piloto inglés no muestra la misma tolerancia con quien no le sigue. Varios pilotos como Leclrec, Verstappen, Raikkonen, Carlos Sainz o Kvyat se han desmarcado de estos actos. Puestos en pie, han preferido no arrodillarse.

Hamilton dio un palo a estos pilotos en general, pero sobre todo señaló a Kvyat y a Carlos Sainz, tras el Gran Premio de Gran Bretaña disputado este pasado fin de semana