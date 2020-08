Carlos Sainz pone en su sitio a Lewis Hamilton tras ser señalado por no arrodillarse: "Ya vale"

Carlos Sainz tiene personalidad. Es libre, no cede ante las presiones y habla muy claro. El piloto madrileño dio un puñetazo en la mesa en la conferencia virtual que realizó con la prensa española desde Silverstone, antes de encarar el GP del 70 aniversario de la F1.

Sainz respondió al ataque de Lewis Hamilton, que hace escasos días señaló directamente a Carlos hablando sobre su reticencia a arrodillarse antes de los Grandes Premios en la lucha contra el racismo, y comparándolo con otros deportistas españoles que si decidieron arrodillarse.

Por mucha presión que le meta Lewis Hamilton, Sainz no va a cambiar. El madrileño alzó la voz para expresar algo que mucha gente piensa: "Ya vale". El tema de arrodillarse no debería ser noticia cada día en el Gran Circo: "está empezando a ser un monotema, que la gente solo mira si te arrodillas o no cuando es un mero gesto que no cambia nada".

Sainz deja clara su postura: "Yo me he considerado libre para no arrodillarme, libre para considerarme igual de antirracista que cada uno de los 19 pilotos que hay en la parrilla, pero no por eso he sentido necesidad de arrodillarme ¿Qué tendrá que ver arrodillarse con ser racista o no? No lo veo... para mí no hay por donde cogerlo y creo que es un tema que ya vale, que hay que dejar de hablar de ello y pasar página", añadió el español.

Sobre las palabras de Hamilton sobre él, Sainz volvió a sentar cátedra con su respuesta: "Lo que hablo lo hablo a la cara con la gente. No necesito mandar mensajes por los medios -palo a Lewis-. Lo que sí que os pido (a los medios) y pido a la gente es que abandonen el tema de la rodilla porque al final se está consiguiendo que este tema sea más un tema de quién se arrodilla o no o quién está a favor o en contra del racismo. Yo creo que todos los pilotos nos hemos declarado totalmente en contra del racismo, que todos vamos a tener iniciativas, y yo personalmente voy a tener iniciativas para intentar abordar este problema y aportar mi granito de arena".

Carlos quiere pasar página y dejar de lado este debate absurdo: "Gracias a Dios vivimos en un mundo libre y desgraciadamente para Leclerc, yo sinceramente no he tenido muchos comentarios. Alguno he tenido, pero no me he sentido ofendido o presionado y por eso no he sentido la necesidad de decir nada en redes sociales como igual sí se ha sentido Leclerc. Y lo de Leclerc simplemente te demuestra la presión a la que estamos sometidos los pilotos de F1 ya de entrada en los medios y la forma en la que la gente creo que está confundiendo el hecho de arrodillarse con el hecho de ser racista o no. Es que.. ¿qué tendrá que ver arrodillarse con ser racista o no? No lo veo... para mí no hay por donde cogerlo y creo que es un tema que ya vale, que hay que dejar de hablar de ello y pasar página".