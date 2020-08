Max Verstappen, piloto de Red Bull, consiguió una trabajada victoria en el Gran Premio 70 Aniversario sobre unos Mercedes que parecían insuperables en clasificación y en los anteriores Grandes Premios.

La estrategia de neumáticos del holandés y una mejor gestión en las gomas que las realizadas por Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, de la escudería de Mercedes, permitieron que el holandés con decisión obtuviera el trofeo.

Antes de sentarse en sus monoplazas, los pilotos se colocaron en dos filas arrodillándose toda la primera fila, con Hamilton en el centro levantando el puño hacia arriba en los primeros segundos; con las camisetas contra el racismo.

Tras el momento que ya se ha hecho protocolario desde hace un par de Grandes Premios, se situaron cada uno al lado de sus coches.Todo estaba preparado.

El comienzo de carrera en el circuito de Silverstone comenzaron a marcharse los Mercedes con un Hulkenberg que había caído a la cuarta llegando Verstappen desde atrás. Vettel caía a la última posición tras un trompo que casi se lleva a Carlos Sainz por delante.

En la segunda vuelta ya se notaba la superioridad de siempre, de los Mercedes al conseguir ya una diferencia de 2 segundos entre Hamilton que rodaba segundo y Verstappen. Una diferencia similar a la que conseguíael holandés con Hulkenberg, cuarto, rondando el segundo y medio.

Fundamentales los neumáticos

Alexander Albon y Pierre Gasly eran los primeros que hacían entrada en pit stop y lo realizaban en la octava vuelta. Carlos Sainz se posicionaba en la novena, Lando Norris séptimo y el compañero del próximo año en Ferrari, Charles Leclerq, octavo. Los tres de delante se marchaban dejando en 10 segundos la diferencia entre Bottas que se mantenía líder y Nico Hulkenberg.

Verstappen conseguía bajar del segundo la diferencia que tenía con Hamilton. Se acercaba la posibilidad de DRS para el neerlandés. Así llegaba la vuelta 12, con un Bottas al que se le podía apreciar claramente marcas de blistering en la rueda delantera derecha. Hamilton tenía la degradación en el trasero izquierdo, y así lo exponía el propio británico a sus ingenieros por radio.

Verstappen aprovechaba esos problemas de las ruedas del actual líder del mundial para intentar atacar. Bottas entraba al final de la 13 vuelta, mientras Hamilton seguía intentando aguantar los ataques del Red Bull.

En la 14, Hamilton decidía entrar, dando el liderato a Verstappen. Volvía a pista entre Leclerc y Carlos Sainz, sexto. También entraba a cambiar neumáticos Ricciardo. Llegaba la vuelta 16 entrando Hulkenberg. El baile de estrategias entraba en acción. Verstappen, Stroll y Bottas eran los tres primeros con un Hamilton que recuperaba posiciones hasta llegar a la cuarta.

En la 18, Verstappen decidía cuidar los neumáticos bajando los tiempos pero manteniendo la distancia con su perseguidor, Stroll, a once segundos. Entraba en boxes al final del giro y hacía lo mismo Leclerc.

Llegaba la vuelta 20 y Carlos Sainz conseguía llegar a ser cuarto por detrás de los Mercedes y del holandés que lideraba la carrera. Buena decisión, según parecía, el montar neumáticos de duros. Ya lo estaba demostrando Verstappen que en la 22 conseguía vuelta rápida.

Hulkenberg con neumáticos más nuevos conseguía acercarse muchísimo al madrileño. Aún así hasta que no decidió entrar en boxes el de McLaren, no conseguiría superarlo. Una parada que no fue la correcta y que duró en exceso. Volvía 13º a un minuto de cabeza.

Vuelta 24 y llegaba a 20 segundos la diferencia entre Hamilton y Verstappen que no tenía problemas con los neumáticos. Mientras continuaban los problemas con blistering en los neumáticos de los Mercedes.

La 26, ecuador de la carrera, hacía una nueva vuelta rápida el de Red Bull con un 1:31.0. En la siguiente decidía entrar en boxes, con 19 de diferencia sobre Bottas. De hecho, en la propia vuelta volvía cerca del finlandés y en la que volvía a la carrera superaba a Bottas.

Desde el box de Mercedes no entendían lo que había conseguido Max Verstappen. En la 29, Albon quería superar a Norris y lo conseguía hacer en la misma vuelta. Vettel se quejaba de la estrategia de carrera por radio al encontrar un pelotón de hasta cinco coches delante. Se encontraba 13º, detrás del español.

Bottas y Verstappen entraban en la 33 a la vez. Afortunadamente para el holandés, conseguía salir en mejor posición desde boxes. En ese momento, se colocaba primero Hamilton que se quejaba de problemas del neumático trasero izquierdo.

En la 34 entraba Vettel con una buena parada, volviendo 14º. En la 35 volvía a entrar Carlos Sainz. Mala suerte la primera entrada a boxes, y saliendo por detrás de Vettel. Los de delante se mantenían con Hamilton primero a 11 segundos de Verstappen, y tercero Bottas a tres del holandés. Leclerc, estaba cuarto por delante de los dos Racing Point.Buena carrera del monegasco.

Llegaba la 40 y Hamilton conseguía mantener los 10 segundos a un Verstappen que se mantenía por delante de Bottas . Detrás estaba Leclerc que iba recortando distancia con el tercero.

A diez vueltas para el final bajaba a 8.8 segundos el Red Bull la diferencia con Hamilton. Todo apuntaba a una lucha por la carrera en las últimas vueltas, pero al final de la 42 Hamilton entraba y Verstappen se colocaba en cabeza. El británico debía hacer la machada. Había vuelto a carrera detrás de Leclerc.

Volaba el británico consiguiendo vuelta rápida con 1:28.451. Leclerc estaba a menos de medio segundo. En la 46, conseguía pasar a Leclerc con un posible cambio de dirección ilegal. Hamilton obtenía la tercera plaza.

Hamilton supera a Bottas nuevamente

A falta de cinco vueltas ambos compañeros de equipo se encontraban a algo más de dos segundos. Verstappen se mantenía a siete segundos del Mercedes de Bottas. Todo estaba de cara para el neerlandés. El finés estaba más pendiente de Hamilton que de llegar a un alejado ya Red Bull.

La vuelta 50 comenzaba, a priori, la lucha de los Mercedes. Hamilton lo intentaba en todas las curvas buscando algún hueco que pudiera dejar el otro Mercedes. Al final, el británico obtenía la segunda plaza. La diferencia de neumáticos, con unas gomas más nuevas por parte del británico, parecía ser un ingrediente importante en la victoria de la batalla por el segundo cajón del podio.

Así acababa este Gran Premio especial para la F1 denominado 70 Aniversario. Esta vez Verstappen si pudo superar a los Mercedes. Sainz acabó 13º justo por delante de Vettel. El Ferrari de Leclerc finalizó cuatro y el McLaren de Norris, noveno.