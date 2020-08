Carlos Sainz, actual piloto de McLaren, sabe que tendrá un comienzo complicado en Ferrari.

Así lo ha demostrado en una entrevista para The Race. El piloto español quiere tomarse su primera temporada como toma de contacto. También sabe que nada más aterrice en Ferrari estará en el punto de mira, algo que considera como una "preparación". Quiere en el futuro pelar por el Mundial de Formula 1 y sabe que cuando se pelea por el título, "la presión es muy fuerte".

Una presión que reconoce que tuvo desde ya su salto a McLaren y que se ha ampliado desde su firma con Ferrari. "Cuando firmas por un equipo como McLaren o Renault, recibes esa atención de los medios ingleses y franceses así que es algo que ya me ha afectado en el pasado", remarca el piloto español.

Considera que sabe manejar ese tipo de cosas ya que este es su sexto año en la competición. Según él, en seis años ya sabe cómo reaccionarán ante una mala vuelta, calificación o carrera. Reconoce que lo principal es pensar en uno mismo y no distraerse demasiado.

En cuanto a la posición con su próximo compañero, Charles Leclerc, en Ferrari, es consciente de que él habrá estado tres años con la escudería cuando se incorpore y conocerá al equipo y el coche bien. Una situación que no le es nueva ya que cuando entró en Renault ya estaba Nico Hülkenberg.

No duda en elogiar el talento de su futuro compañero, especialmente por lo bien que lo ha hecho "últimamente". "Es un gran luchador, pero es un reto que me entusiasmó cuando firmé el contrato", comenta para continuar diciendo que es posible que no sea un contrato largo pero le da tiempo suficiente, adaptarse y ser paciente cuando empiece en el Cavallino Rampante.

Carlos Sainz está seguro de su decisión de ir a Ferrari. "Voy a ser parte de un equipo increíble y no puedo esperar a ver cómo irá con Ferrari y ayudar en todo lo que pueda con mi habilidad como piloto".

Pero no olvida la etapa que aún no ha cerrado con McLaren de la que se alegra ver cómo una escudería puede evolucionar y cómo él ha ayudado a mover al equipo hacia delante.