Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, ha respondido de forma tajante a la posible sanción que podría recibir de parte de la FIA por llevar puesta la polémica camiseta de Black Lives Matter en el podio del Gran Premio de la Toscana de la Fórmula 1. El británico ha dicho que seguirá alzándose contra las injusticias.

El británico apareció en la celebración del podio tras conseguir la victoria en el circuito italiano con una camiseta que reinvindicaba la detención de los policías que asesinaron a la afroamericana Breonna Taylor. La mujer falleció en su apartamento en un tiroteo que se originó cuando unos agentes realizaron un registro de su domicilio sin previo aviso.

Esto llevó a que la FIA estudiara una sanción al piloto por una posible violación de los estatutos de la organización al usar el Gran Premio para denunciar el acto. Aunque los comisarios de Mugello no realizaron ninguna queja formal y la FIA no planea investigar personalmente su uso, desde la Federación se revisará la guía sobre vestimenta previa de modo que podría impedir que en futuro se usaran camisetas como las que portó el inglés.

No obstante, Lewis Hamilton ha incidido desde su cuenta en Instagram que seguirá utilizando las plataformas que tenga en su mano para alzar la voz contra las injusticias:

"Buenos días mundo. Espero que allá dónde estéis, podaís estar positivos en cuerpo y mente. Quiero que sepáis que no voy a parar, a descansar ni a darme por vencido utilizando las plataformas para dar luz a lo que creo que es lo correcto. Estoy muy agradecido a todos aquellos que me continuáis apoyándome y me mostráis amor. Pero esto es un viaje para que todos nos unamos y retemos al mundo en cualquier nivel de injusticia, no sólo racial. Podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor para los niños y las futuras generaciones".