Petrov responde a Hamilton sobre sus reinvindicaciones del movimiento Black Lives Matter

Vitali Petrov, piloto de SMT Racing, ha manifestado que no entiende las peticiones de Lewis Hamilton de que todos los pilotos de la Fórmula 1 se arrodillen en favor del movimiento social Black Lives Matter.

El piloto ruso ofreció una entrevista en su país previa al GP de Rusia en Sochi. Allí Petrov fue cuestionado acerca de las reinvindicaciones de Hamilton en la Fórmula 1 a favor del movimiento social Black Lives Matter por los sucesos racistas que están teniendo lugar en EEUU. Para él, esto es algo "superfluo" y un "asunto personal para todos los adultos". Considera que el británico tiene derecho a hablar en redes sociales, dar entrevistas, crear algún movimiento social... pero no cree que deba llamar a todo el mundo de Formula 1. Continuó la exposición a través de un símil: "si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más?"

Petrov no entiende la petición de Hamilton

No entiende tampoco la ceremonia de arrodillarse y remarca que la situación que explica Hamilton no existe en su país de origen. "En Rusia, hay una mentalidad diferente, y no tenemos el problema del que habla Hamilton.

En la lucha de Mercedes entre Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, considera que tanto el finés como el británico han dado un paso adelante. Pero también reconoce que las sesiones de lluvia son el "talón de Aqules" del finlandés. Algo que le recuerda a él en su etapa en Caterham donde el no haberse acostumbrado al equipo y a un coche lento resultándole difícil alcanzar "el equilibrio del motor que necesitaba". "Valtteri aun no ha ajustado completamente el Mercedes actual por sí mismo", explica.

En una supuesta situación del británico con otro compañero distinto al actual, el piloto de SMP Racing consideró que sería interesante verle con compañeros de la talla de Verstappen o Vettel. Pero duda que la dirección de Mercedes cambie a Bottas por algún otro piloto. También comentó que considera que Max Verstappen se quedará en Red Bull ya que, para el piloto ruso, no hay mejor escudería a excepción de Mercedes para el holandés.