La tremenda gresca en público de Vettel y Ferrari

El divorcio entre Sebastian Vettel y Ferrari es total. Ya no lo ocultan ni en público. El piloto alemán cargó contra su propia escudería al finalizar el Gran Premio de Portugal. Acusó a Ferrari de darle un coche más rápido a su compañero Charles Leclerc: "Es obvio que un coche es más rápido que el otro, miro los datos y no entiendo. Un idiota no podría entender los números de Charles Leclerc, pero yo no soy del todo idiota"

La réplica del director de Ferrari, Mattia Binotto, no se hizo esperar. Le lanzó un buen palo a Sebastian: "Las máquinas son idénticas. Espero que Vettel pueda clasificarse más adelante en Imola y mostrar mejor sus cualidades en carrera. Charles es bueno, pero también se espera más de un segundo piloto".

Hay que recordar que Sebastian Vettel no seguirá en Ferrari la próxima temporada. Su puesto lo ocupará Carlos Sainz. El piloto alemán llegó a un acuerdo hace unas semanas con Aston Martin. Su final de temporada en Ferrari está siendo un infierno para todos. Lo bueno es que solo quedan cinco grandes premios para poner punto y final a una relación que ha terminado como el Rosario de la Aurora.