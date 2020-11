Sigue habiendo mucho secretismo en torno al estado de salud del campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher. Tras su gravísimo accidente esquiando en 2013, el Kaiser se encuentra recluido en su domicilio con un parte médico secreto que la familia no quiere revelar. Aún así, de manera oficiosa se sabe que se encuentra grave y con apenas movimiento.

El último en referirse al siete veces campeón de Fórmula 1 ha sido el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt. En una entrevista para De Telegraaf, el exmandatario de Ferrari habló de su pupilo.

"Su lucha continúa, junto con su familia y sus médicos. Me encuentro con Michael con regularidad. Vemos la televisión juntos", comentó Jean.

Lo más preocupante de la entrevista llegó a la hora de hablar de los éxitos del hijo de Michael, Mick. Todt prefirió no dar detalles sobre lo consciente que es el padre de los triunfos de su hijo en su camino hacia la Fórmula 1: "¿Es consciente de los éxitos de su hijo Mick? No voy a hablar de eso. No quiero entrar en detalles porque es privado".

Por último Jean se refirió a las características del hijo del Kaiser como piloto: "Mick es un piloto joven y talentoso. Tiene un gran nombre, pero ese gran nombre no conduce el coche. Cuando llegue a la Fórmula 1, aún no tendrá un coche ganador. Necesitará tiempo. Es demasiado pronto para saber si tiene el mismo talento que su padre, Max Verstappen o Lewis Hamilton. Aún no lo sabemos".

