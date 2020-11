Nuevos detalles sobre el estado de salud de Michael Schumacher y una revelación llena de esperanza

Jean Todt es una de las pocas personas que realmente sabe cuál es el estado de salud de Michael Schumacher. Todt, gran amigo de Michael, es el presidente de la FIA y tiene autorización de la familia para realizar visitas el gran campeón alemán.

Todt ya dio pistas en el pasado sobre le estado de Schumacher. Hace escasas semanas comentó: "Voy a verlo con regularidad y vemos la televisión juntos". En aquella ocasión también apunto que "Su lucha continúa, junto a su familia y sus médicos". Ahora, tras el Gran Premio de Turquía, decidió dedicar unas palabras a Schumacher en una radio francesa: "¿Cómo está Michael? Esta es una pregunta sobre la que seré extremadamente reservado. Veo a Michael muy a menudo, una o dos veces al mes. Mi respuesta es siempre la misma: Está luchando y solo podemos desearle a él y a su familia que las cosas mejoren", nada que no se salga del guión habitual, aunque en esta ocasión sí dio un detalle nuevo: el confinamiento no afectado en absoluto a los cuidados médicos que recibe: "No, porque está muy bien rodeado y además y e instalado de forma confortable", expresó al ser preguntado por si el confinamiento le había afectado.

Además, Todt desveló un detalle sobre el hijo de Michael, Mick. Cuando le preguntaron si estaba siguiendo los pasos de su hijo, del que se dice que en breve llegará a la Fórmula 1, el presidente de la FIA no lo dudó: "Efectivamente, claro que sigue a su hijo Mick", algo que deja caer que Michael es consciente de lo que está logrando su hijo, sin duda una buena señal.