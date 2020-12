Fernando Alonso cierra la boca a sus críticos tras la enorme polémica por el test de Abu Dabi

La participación de Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, en los test de postemporada de Abu Dabi para jóvenes pilotos el próximo 15 de diciembre, ha generado una profunda polémica. Que el piloto del equipo Renault, de 39 años, haya recibido el permiso necesario por parte de la FIA pese a su edad ha provocado el rechazo de varios rivales, que se han quejado de forma pública. Unos comentarios que el español ha analizado con ironía.

La última carrera de Fernando Alonso en la F1 tuvo lugar en 2018, antes de dejar la categoría reina del automovilismo para probar nuevas aventuras en el Mundial de Resistencia o en el mítico Rally Dakar. Por ello, tanto el asturiano como su equipo, que pasará a llamarse 'Alpine', pidieron a la FIA un permiso especial para participar en estas pruebas para ponerse de nuevo al día.

Al español le han llamado la atención las críticas de compañeros como Lando Norris, de McLaren. "Tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven", dijo el británico de 21 años, cuyo equipo cambiará de motores Renault a Mercedes para 2021 y no hará pruebas. "Es bastante obvio que no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras, y ya ha estado haciendo innumerables test este año en coche de Fórmula 1. Así que no lo entiendo. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse", agregó.

Alonso, que recordó que los expilotos de F1 Robert Kubica y Sebastien Buemi también participarán en los test con Alfa Romeo y Red Bull respectivamente -aunque ninguno de los dos correrá el año que viene-, destacó que "no se habló mucho de ellos".

"Sé que hay muchas conversaciones sobre mí. Estoy feliz de que los equipos rivales estén tan preocupados por una prueba con la que pretendo ponerme al día", confesó a la televisión Sky Sports durante el Gran Premio de Sakhir en Bahrein este sábado. "Pueden estar relajados porque no voy a desarrollar nada, solo son unos kilómetros para mí".

Antes, el director del equipo Renault, Cyril Abiteboul, quiso zanjar la polémica recordando ante la prensa que la prueba era para pilotos jóvenes "más cualquier persona a la que la FIA dé permiso. Está en el derecho absoluto de la FIA hacerlo".