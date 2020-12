Fernando Alonso ha disfrutado de tres días excepcionales al volante del viejo Renault R25, con el que conquistó el primero de sus dos Mundiales de Fórmula 1 en 2005. El piloto asturiano ha exprimido al máximo sus tres tandas de exhibición durante el Gran Premio de Abu Dhabi, que finalizaban este domingo antes de la carrera.

Tras bajarse del monoplaza, Alonso se ha mostrado pletórico y ansioso por materializar su regreso a la Fórmula 1 con Renault, bajo el nuevo proyecto Alpine.

¡Qué gozada volver a ver a Fernando Alonso sobre el R25!

¡Qué recuerdos! ¡Qué ganas! #ABUmovistarF1 pic.twitter.com/qtZlCX3bdb — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) December 13, 2020

"Tengo ganas de Australia", reconocía el piloto ovetense, de 39 años, que el martes participará en los test de jóvenes programados en Yas Marina tras recibir el permiso especial de la FIA.

En sus últimas cinco vueltas con el R25, Alonso ha rodado en 1:41, forzando la mecánica para acercarse a los registros de 2020. "No se puede pilotar este coche despacio", ha dicho el asturiano.

Con todo, Fernando ha dejado claro que se trata de una exhibición y que lo que le interesa más es lo que suceda a partir de ahora con el monoplaza de 2021.

"Ha sido increíble, un privilegio. Muy diferente de los coches modernos, no tienes que recargar la batería. Es pura competición y trae muchos recuerdos desde dentro el coche. Y el sonido... No puedo pilotar este coche más despacio, es algo natural, espero que no sea la última vez que lo utilizamos", ha dicho. "Doy gracias a Renault por estos años y doy la bienvenida a Alpine para el futuro", apuntaba Fernando Alonso.