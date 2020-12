Haas confirma a Mazepin tras el escándalo del vídeo manoseando a una mujer

El equipo Haas F1 Team ha ratificado al piloto ruso Nikita Mazepin como compañero del alemán Mick Schumacher en el Mundial de Fórmula Uno de 2021, pese a la polémica que surgió hace unas semanas cuando se publicó un vídeo en el que aparecía manoseando a una mujer, un asunto que ya ha tratado "internamente".

"El Haas F1 Team quiere reafirmar que Nikita Mazepin y Mick Schumacher formarán su alineación de pilotos para el Mundial de Fórmula 1 de 2021. En cuanto al comunicado previo del equipo respecto a las acciones de Nikita Mazepin (9 de diciembre), el asunto ha sido tratado internamente y no se harán más comentarios", indica el equipo estadounidense en un comunicado en sus redes sociales.

Mazepin protagonizó un polémico video en el que se le podía ver montado como copiloto en un Porsche y cómo, sin dejar de grabar con su teléfono móvil, se da la vuelta y manosea el escote de una mujer que va sentada en el asiento de atrás.

El vídeo fue borrado por Mazepin, pero muchos usuarios lo descargaron y su contenido es fácilmente accesible en internet, lo que provocó la reacción de Haas, que la semana anterior había anunciado el fichaje del piloto de 21 años con un contrato multianual.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento", apuntó entonces el equipo.

Tras esta amonestación, Mazepin también empleó sus redes sociales para pedir perdón, tanto por su "comportamiento inapropiado" como porque saliese a la luz "en redes sociales". "Estoy arrepentido por la ofensa que he causado y por la vergüenza que he provocado al Haas F1 Team. Tengo que adherirme a unos estándares más altos como piloto de F1 y soy consciente de que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto", aseguró en su cuenta de Twitter.