En Mercedes explotan: "Todo lo que se dice de Hamilton es falso"

En el Gran Circo los rumores sobre el futuro de Lewis Hamilton -aún no se ha hecho oficial su renovación- están a la orden del día.

Desde Mercedes, hartos, intentan acallar el runrún. El tema de la renovación de Lewis no tiene nada que ver con el dinero, la duración del contrato ni el veto a algún piloto, como se comenta: "Todo son noticias falsas", comenta un portavoz del equipo a la web británica 'Formula1news'. Cualquier sugerencia de que Lewis no estará con nosotros este año es simplemente una noticia falsa. Simple y llanamente".

"No hay ninguna razón por la que él y Valtteri (Bottas) no vayan a pilotar nuestros coches en 2021. Pueden considerarlo confirmado", concluía este miembro autorizado de Mercedes. Unas palabras que van muy en la línea de lo que comentó Bernie Ecclestone hace unos días, cuando afirmó que el tema de la renovación de Hamilton por Mercedes está cerrado a cal y canto y que toda la especulación sobre el piloto inglés no es más que una farsa: "Es un paripé para que se hable de Hamilton y Mercedes durante todo el invierno".