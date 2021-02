Una vez que ya ha pasado el susto inicial con el accidente que sufrió Fernando Alonso, la pregunta principal ahora es si el piloto el estará disponible y en qué circunstancias lo estaría para el inicio del mundial de Fórmula 1. El campeonato comenzará el 28 de marzo en Bahréin y aunque hay que ser precavido, todo hace indicar que ese día sí podría estar Fernando al mando de su nuevo monoplaza.

El piloto asturiano ha sido intervenido con éxito de una fractura en el hueso maxilar. Es un traumatismo moderado y no grave pero la operación tiene sus inconvenientes a corto plazo. Fernando tendrá que estar una semana con protección en la mandíbula, sin recibir ningún tipo de impacto y esto implica que tampoco podrá hacer deporte en al menos 14 días. Ese tiempo es el mínimo para que la fractura esté soldada.

La primera fecha clave no es el 28 de marzo, cuando comienza el mundial. Antes, en un mes, se realizarán los test de pretemporada en Bahrein. Doctores especializados en la materia afirman que justo un mes es el tiempo que necesita un paciente para recuperarse de esta operación. Todo, claro, si no hay complicaciones por el camino. Marc Marquez no iba a perderse ninguna carrera y no volvió en toda la temporada. Por lo tanto, Fernando tendrá que hacer un sobre esfuerzo para recuperar el tiempo que va a perder estas dos próximas semanas en las que, en teoría, perderá musculatura ya que solo podrá beber líquidos los primeros días, para continuar con dieta blanda. Ahí está el primer reto para el piloto español que tendrá que intentar no perder masa muscular.

Hay que tener en cuenta que la mandíbula, como el cuello, son una parte fundamental para un piloto de Fórmula 1. Tienen que aguantar gran fuerza en cada movimiento a cientos de kilómetro de velocidad. La pretemporada para un piloto consta de gran actividad deportiva y Fernando tendrá muchas limitaciones estas próximas semanas. No podrá hacer bicicleta, deportes de contacto o impacto, como correr.

"Alonso está de buen humor y con ganas de salir del hospital. Va a estar a tope", @PedrodelaRosa1 en #NoticiasVamos pic.twitter.com/UpJjekFOsd — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) February 12, 2021

El comentarista de Movistar +, Pedro Martínez de la Rosa es optimista a la hora de verle en los primeros test de pretemporada: "Es ahora cuando acumulas trabajo para estar en el pico de forma pero Fernando va a estar bien, se va a recuperar a tiempo", afirma.