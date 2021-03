Termina la pretemporada de Fórmula 1 con un Carlos Sáinz espectacular

Terminaron los test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin con buenas sensaciones para los dos pilotos españoles, Carlos Sáinz, en su estreno en Ferrari, y Fernando Alonso, en su regreso al Mundial con el Alpine-Renault. Han sido tres días de relativa sorpresa porque ningún Mercedes ha marcado el tiempo más rápido e incluso han tenido problemas de fiabilidad. Habrá que esperar al inicio del Mundial, el 26 y 28 de marzo en este mismo escenario, para comprobar en qué punto está cada equipo

Los tiempos del domingo

Max Verstappen fue el más rápido. Marcó un tiempo de 1:28.960, el mejor de las tres jornadas, y aventajó en 93 milésimas a otro piloto con motor Honda, el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda), y en 651 al tercero, el español Carlos Sainz (Ferrari), que se marchó con buenas sensaciones al dejar un buen crono cuando intentó realizar una vuelta rápida. El viernes y el sábado dejaron dudas pero parece que Ferrari no quiso explotar el motor por cautela para no tener problemas mecánicos.

Fernando Alonso (Alpine-Renault) ha demostrado estar a un gran nivel y no se notó que ha estado los últimos años fuera de la Fórmula 1 ni el accidente con la bicicleta hace unas semanas en Suiza cuando fue arrollado por un coche. El asturiano se despidió con el noveno mejor registro, a 1.358 segundos de Verstappen. Alpine – Renault no ha tenido problemas mecánicos en todo el fin de semana y parece que estarán compitiendo con la zona media, junto a McLaren. Quizá es pronto para sacar conclusiones pero todo hace indicar que Alonso podría pelar por meterse en la Q3.

Una de las imágenes del día se produjo cuando Fernando Alonso adelantó a Lewis Hamilton.

¡EL CARA A CARA QUE TODOS QUERÍAMOS VER! 😍 ¡Esto es volver al pasado! 🤩 ¡@alo_oficial ADELANTANDO A @LewisHamilton EN RECTA DE META! 🔥 ¿Quién dijo que eran unos test? 😝 #TestF1 #F1Testing 🏎️ pic.twitter.com/cZ5Kidlyjl — DAZN España (@DAZN_ES) March 14, 2021

Por detrás del trío de cabeza acabaron el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), a 806; los británicos Lewis Hamilton (Mercedes), a 1.065, y George Russell (Williams), a 1.157; el australiano Danieo Ricciardo, a 1.184; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull-Honda), que fue el mejor en la sesión matinal de este domingo y cerró el día en la octava plaza a 1.227. La sesión de cierre se resolvió en la última hora, en la que hubo una lucha sin tregua. Verstappen montó el compuesto blando C4 de Pirelli para marcar ese 1:28.960.

Por la mañana, tandas largas y por la tarde, vueltas rápidas

Después de una sesión matinal en la que la mayoría de los equipos se centraron en las tandas largas, los tiempos empezaron a mejorar gradualmente a medida que anochecía en Sakhir. El más incisivo fue desde el inicio de las hostilidades el propio Verstappen. Primero, con neumáticos medios no marcados hizo un 1:29.942, que pasó a ser ya el mejor tiempo del los tres días, y lo convirtió en el primero en bajar de 1:30.

A partir de ahí los equipos empezaron a montar los compuestos más blandos. Y a poco menos de una hora para el final el debutante Tsunoda se puso en cabeza con un 1:29.777 que apartaba de la cabeza a Verstappen. Después fue el turno de Raikkonen, que, con el compuesto C5 más blando, asumió el liderato. Pero enseguida fue rebasado por Verstappen con el neumático medio.

En los compases finales Carlos Sainz se colocó tercero con una vuelta de 1:29.611 con neumáticos blandos, seguido de Raikkonen, que lideró la tabla de distancias con un total de 166 vueltas. El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, fue quinto tras una tarde discreta. El inglés fue recortando poco a poco su marca personal mientras recogía datos para Mercedes, pero también sufrió un trompo a la salida de la última curva. Este trompo, inusual en el británico, provocó que Mazepin bromeara al pasarle.

🔊 "😂 ¡Mirad la 'onboard'! ¡Casi me como a Hamilton!" La reacción de Mazepin por radio 🤣 #TestF1 #F1Testing 🏎️ pic.twitter.com/FNszG54RFG — DAZN España (@DAZN_ES) March 14, 2021



Hamilton, con neumáticos blandos, se quedó a un segundo de Verstappen. La pregunta es, ¿están fingiendo o van a comenzar en Mercedes mucho peor de lo que todos esperaban? El británico Lando Norris (McLaren-Mercedes), y los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) y Esteban Ocon (Alpine-Renault), que pilotaron por la mañana, se quedaron fuera del top-10, seguidos por el dúo de Haas-Ferrari formado por el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher y el de Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, que fue el mejor el sábado.

Los pilotos de Aston Martin-Mercedes, el germano Sebastian Vettel y el candiense Lance Stroll, terminaron en la parte baja de la tabla de tiempos tras haber optado por no centrarse en marcar tiempos de vuelta competitivos. Tras completar 56 vueltas por la tarde, el trabajo de Vettel terminó antes de tiempo debido a un problema con el turbo.

Hamilton cree que "Los Red Bull pueden ser los favoritos"

Lewis Hamilton aseguró que los Red Bull pueden ser los favoritos en el primer Gran Premio de la temporada 2021, el 28 de marzo en Sakhir, por su buen hacer durante este fin de semana. "Red Bull parece fuerte. También es genial ver a McLaren y a Renault (que a partir de este año competirá bajo la denominación Alpine) fuertes. Eso es más divertido", dijo el piloto inglés.

"Creo que los Red Bull pueden ser los favoritos el primer día. Parece que están fuertes. Han tenido unos buenos test y ambos pilotos han mostrado su fortaleza. Creo que tienen una alineación muy fuerte de pilotos (con el mexicano Sergio Pérez y el holandés Max Verstappen), tienen un buen coche y en la última carrera ya vimos que podían estar ahí. En la primera carrera van a estar ahí, si no están por delante", reflexionó el piloto de Mercedes.

El piloto de 36 años afirmó asimismo que da "la bienvenida a los problemas" que Mercedes está sufriendo en el inicio de la pretemporada. "Es mejor cuando las cosas no van como la seda. Es mejor que estas cosas pasen ahora y no una vez comiencen las carreras. Es el momento de encontrar los problemas y sufrirlos, así que les doy la bienvenida. Tenemos un horario que cumplir y no tengo ninguna expectativa excepto terminar el programa y entender el coche. Quiero entender los neumáticos un poco más. Tengo muchas ganas de competir de nuevo, porque serán las carreras lo que realmente disfrutemos".