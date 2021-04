La "nueva mayonesa" que Alpine prepara para convertir a Fernando Alonso en campeón del mundo

Alpine tiene un plan para 2022. Están obsesionados con construir "el mejor coche de la historia para el nuevo reglamento" afirma el CEO, Laurent Rossi, que no tiene reparos en admitir que este año poco se puede esperar del A521 "ha alcanzado en gran medida sus límites", por mucho que se este preparando un paquete de mejoras, todo hace indicar que Fernando Alonso deberá esperar a la próxima temporada para poder lucir en su regreso al Gran Circo.

En Alpine, a pesar de que la nueva temporada acaba de comenzar, todas las miras están centradas en 2022. "Sacaremos todo lo que podamos de este coche, que no es el mejor coche, pero es un buen coche, y lo usaremos para ajustar la organización de las operaciones y, mientras tanto, nos aseguraremos de construir el mejor monoplaza para la próxima era de reglamento".

A Rossi se le llena la boca cuando tiene que hablar del potencial del Alpine para el 2022 e incluso utiliza un símil culinario con una gran sonrisa en su boca: "En el equipo hay toneladas de gente que son muy buenas, pero hay un pequeño cambio: entró Marcin, comenzó a poner su toque en el equipo, contratamos a un par de ingenieros de alto perfil y estoy seguro de que esta nueva mayonesa tendrá buen sabor el próximo año. Somos franceses, así que sabemos un par de cosas sobre la mayonesa".

Rossi asegura que el plan es claro: "Cuando llegué hablé bastante con Marcin Budkowski, él presentó una hoja de ruta bastante clara para el equipo. Me metí en la maleza, porque soy ingeniero, hablé con todos los ingenieros y me di cuenta de que estaban bastante alineados con él, lo cual es raro, porque he estado en muchas organizaciones en las que hablas con los de arriba y luego vas a los de abajo, y no siempre están alineados... Eso me da mucha confianza porque hay un plan en marcha. Tenemos personas que han trabajado en los mejores equipos en los últimos 23 años. Tenemos un bicampeón del mundo (que también confía en el cambio de 2022), que va a aportar su experiencia. Creo que estamos en el primer paso de un largo viaje, pero tengo mucha confianza ", concluyó.

Alpine quiere convertir a Fernando Alonso en campeón del mundo la próxima temporada y no parará hasta construir el mejor monoplaza del Gran Circo. ¿Lo conseguirá?