El hijo de Enzo Ferrari, fundador de la escudería italiana, Piero Ferrari, ha indicado este jueves que "Michael Schumacher no está muerto, está ahí, pero no se puede comunicar", y mostró su desagrado cuando escucha hablar de él en tiempo pretérito, pues recuerda que el siete veces campeón de la F1 sigue vivo.

El actual vicepresidente de Ferrari ha querido recordar a la figura de Michael Schumacher en la recogida del Premio Mecenate dello Sport: "Tuve el placer de tener a Schumacher como invitado en casa y beber juntos una botella de vino tinto: realmente disfrutó de estos momentos de intimidad y tranquilidad. Era una persona sencilla, clara, precisa, una personalidad muy lineal", ha afirmado en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

Así, Piero ha querido dejar claro una cosa: quiere que se deje de hablar de Michael en pasado, pues recuerda que, aunque no se pueda comunicar, está vivo: "Lamento que hoy hablemos de él como si estuviera muerto: no está muerto, está ahí, pero no se puede comunicar".

Hace 8 años, Michael Schumacher sufrió un accidente en Suiza mientras esquiaba, concretamente el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces su estado de salud siempre ha sido un secreto, no se conocen las secuelas del siete veces campeón del mundo aquel accidente ni tampoco cómo se ha desarrollado su evolución.

La familia apenas ha hecho declaraciones sobre el campeón. Tal y como relatan en el nuevo documental estrenado en Netflix sobre Michael quieren mantener al máximo posible su privacidad.

El hijo del campeón alemán, Mick Schumacher, ha debutado este año en Fórmula 1 con la escudería Haas, última en el mundial de constructores. Ferrari ha asegurado que el joven está abriéndose camino poco a poco en la categoría, algo que "no es fácil". Además, ha destacado en varias ocasiones el apoyo y respeto hacia el equipo Haas, donde Schumacher disputa esta temporada y correrá también en 2022 junto a Nikita Mazepin.

"Haas es un equipo que ha tomado la decisión de no gastar en 2021 y que usa un coche que ya no era bueno en 2020. Ferrari les ayuda para darle un coche para su segundo año con el que pueda demostrar sus cualidades", ha finalizado Piero..