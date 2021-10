Fernando Alonso: "Me arrepiento de no haberme ido antes de la Fórmula 1"

Fernando Alonso ha concedido una entrevista al diario francés L'Equipe' antes de subirse al monoplaza en el Circuito de las Américas de Austin, donde se disputará el GP de Estados Unidos. El piloto asturiano, bicampeón de Fórmula 1 con Renault en los años 2005 y 2006, ha confesado que se arrepiente tan solo de una cosa en su larguísima trayectoria en la competición.

Entre las reflexiones del piloto de 40 años, subraya que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones a lo largo de su carrera automovilista, aunque sí señala una excepción: "Nada, cero arrepentimientos, cero. Quizás tendría uno, que es que me fui demasiado tarde de la Fórmula 1. Debí marcharme antes. Es fácil decirlo ahora, pero no debí esperar hasta 2018, debí marcharme en 2015 o 2016, dos años antes, para intentar el Dakar y la Resistencia. Ya lo tenía en mente en 2015, pero me llevó un tiempo madurarlo. Quizás demasiado".

También ha hecho un análisis sobre la falta de consistencia en las sanciones en la temporada actual, un asunto recurrente en las últimas semanas: "Siempre he intentado luchar contra las injusticias. No es nuevo, estaba en el pasado. Siempre las ha habido en función de las nacionalidades, ya fuera por penalizaciones o por la aplicación de una norma".

Por último, Fernando se retrotrae a los tiempos de dominio de Sebastian Vettel con Red Bull: "Recuerdo cuando luchaba contra Red Bull (entre 2010 y 2012), sabíamos que tenían un alerón delantero muy flexible y ganaron cinco o seis carreras antes de que lo revisaron y se prohibió. Yo perdí el campeonato (2012) por tres puntos".