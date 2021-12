El Gran Premio de Abu Dhabi 2021 en el circuio de Yas Marina dio lugar a un final de Mundial que pasará a la historia del deporte. El campeonato de la Fórmula 1 en favor de Max Verstappen se decidió a una vuelta después de que se retirara el safety car, que salió debido a un accidente de Nicholas Latifi. Fue un final de película para unos, pero de thriller para otros.

Hasta el safety car, Lewis Hamilton lideraba la carrera por más de 10 segundos sobre el piloto de Red Bull y se encaminaba a la victoria, un resultado que le hubiera dado su octavo campeonato del mundo. Pero un accidente del piloto canadiense de Williams, a cinco giros del final, cambió todo. Eso provocó un coche de seguridad que le permitió a Max Verstappen ingresar a pits para colocar neumáticos blandos, mientras el de Mercedes se quedó en la pista con gomas duras usadas.

Control de carrera permitió a los coches rezagados y que se situaban entre los dos contendientes por el título adelantar al coche de seguridad para dejar un duelo directo a una vuelta por el campeonato. Verstappen adelantó sin muchas complicaciones a Hamilton. Estas decisiones causaron el enfado de Mercedes que interpuso dos protestas y que fueron rechazadas. Al final, tanto Toto Wolff, jefe de la escudería, como el siete veces campeón del mundo británico decidieron no ir a la Gala de la FIA, dada su molestia por la forma en que se resolvió el campeonato.

Aunque todos los focos estaban sobre los dos pilotos que luchaban por el Mundial y la tensa rivalidad que los une, hubo otra persona que recibió gran porcentaje de la culpa por la derrota de Hamilton: Nicholas Latifi.

La carta

Una semana después de los hechos el piloto canadiense utilizó sus redes sociales para publicar una carta y dar su versión de lo sucedido en la última carrera. En esa carta, el piloto explica su ausencia en redes: "Me he mantenido alejado de las redes sociales a propósito para dejar que las cosas se calmen tras los acontecimientos de la última carrera".

"Se ha hablado mucho de la situación que se produjo tras mi retiro en Abu Dhabi. He recibido miles de mensajes en mis cuentas de las redes sociales, tanto en público como a través de mensajes de texto. La mayoría han sido de apoyo, pero también ha habido mucho odio y abuso", explica Latifi.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 21, 2021

Después de todo lo que pasó, el canadiense tuvo tiempo para madurar cómo iba a gestionar las críticas y los comentarios: "He estado intentando averiguar cuál es la mejor manera de manejar esto. ¿Lo ignoro y sigo adelante? ¿O me ocupo de ello y afronto el problema mayor que, por desgracia, es una realidad cuando se utilizan las redes sociales? No se trata de una declaración escrita, sino de que diga lo que pienso con la esperanza de que esto pueda desencadenar otra conversación sobre el acoso en línea y las drásticas consecuencias que puede tener en las personas".

El trato que ha recibido por parte del público ha hecho reflexionar a Nicholas hasta tomar la decisión de denunciar el acoso al que ha sido sometido: "Utilizar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es escandaloso, y es algo que estoy denunciando".

"Volviendo al fin de semana de la carrera, en cuanto cayó la bandera a cuadros supe cómo iban a desarrollarse las cosas en las redes sociales. El hecho de que pensara que lo mejor sería borrar Instagram y Twitter de mi teléfono durante unos días dice todo lo que necesitamos saber sobre lo cruel que puede ser el mundo online", declaró el piloto en su carta.

"Pero como hemos visto una y otra vez, en todos los deportes, sólo hace falta un incidente en el momento equivocado para que las cosas se salgan de control y saquen lo peor de los llamados "fans" del deporte. Lo que me impactó fue el extremo tono del odio, el abuso e incluso las amenazas de muerte que recibí".

En la carta, Latifi reconoce que no ha sido él el único en recibir amenazas: "Algunos dijeron que estaba compitiendo por una posición que no importaba a falta de un puñado de vueltas. Pueden tener su opinión, pero utilizar esas opiniones para alimentar el odio, el abuso y las amenazas de violencia, no sólo hacia mí, sino también hacia mi entorno, me dice que esas personas no son verdaderos aficionados a este deporte".

"Pero muchos de los comentarios que recibí la semana pasada cruzaron la línea hacia algo mucho más extremo. Me preocupa cómo podría reaccionar otra persona si alguna vez se le dirigiera este mismo nivel de abuso. Nadie debería dejar que las actividades de una minoría ruidosa dicten quiénes son", sostiene el piloto.

Por último, Latifi quiso aprovechar la carta para agradecer a esas personas que estuvieron a su lado y le enviaron mensajes de apoyo: "A todos los fans y personas que me apoyaron durante toda esta situación, quiero darles las gracias. He visto y leído muchos de vuestros mensajes y los aprecio mucho. Es agradable saber que tengo tanta gente que me apoya. El deporte es, por naturaleza, competitivo, pero debería unir a la gente, no separarla. Si el hecho de compartir mis pensamientos y destacar la necesidad de actuar ayuda a una sola persona, entonces ha merecido la pena".