Carlos Sainz ha firmado una buena temporada con Ferrari, pero está lejos de su verdadera ambición, luchar por el Mundial con los mejores del mundo. En un acto de promoción con Estrella Galicia, el piloto madrileño de Ferrari ha valorado cómo ha sido la temporada en la escudería italiana y lo que espera de la misma en el año 2022.

Competir con Fernando Alonso

"Todos los equipos tienen oportunidad el año que viene: Alpine, Aston Martin, nosotros... tenemos oportunidad de salto cualitativo mientras que los grandes seguirán arriba, claro que me imagino peleando por el título con Fernando, ojalá que esté todo un poco más igualado"

Próximo año en Ferrari

"Sólo pido que el coche vaya como un cohete para estar arriba, el resto ya lo pongo yo, me adapto bien a cualquier coche y me lo curro en el simulador, donde le doy una dirección. Lo he probado, es muy diferente de forma y de pilotar, he podido desarrollarlo, será duro de pilotar, muy distinto, no tan cómodo en el balance en curva por ejemplo. Y será rápido, pero duro"

¿Qué sería ganar el Gordo para Carlos?

"El Gordo sería sentir con Ferrari que puedo pelear arriba, luchar por una primera victoria y optar por un Mundial, nadie sabe si lo lograremos, no sabemos dónde estamos pero puestos a pedir, luchar por la primera victoria y el título"

Resumen del año 2021

"Me siento bien realizado, me puse objetivos ambiciosos al inicio de temporada y se han cumplido a mis pasos, he llegado a un nivel alto al final de temporada, he acabado como quería con buenos resultados. Desde mitad de temporada sentía que tenía el coche más por la mano, a mi gusto, me costó al principio entender la degradación de las gomas, cómo hacer la estrategia de carrera con ello, pero ya lo fui mejorando al paso de carreras y en clasificación mejoré y todo fue más sencillo. Las últimas seis o siete carreras han sido así"

Renovación con Ferrari

"No sé, tenemos que sentarnos y hablar con calma, poner todas las opciones encima de la mesa y ver cuál es la mas atractiva para todos, pero aún no sé qué voy a preferir, estoy muy contento en Ferrari, ha sido un inicio idóneo y creo que ambos estamos contentos y ponernos de acuerdo"