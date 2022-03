Mazepin rompe su silencio: "Han roto mi sueño sin avisar, podía correr bajo bandera neutral"

Nikita Mazepin ha roto su silencio en la mañana del miércoles, y lo ha hecho desde Moscú, capital del país cuyas acciones contra Ucrania le han costado, como a tantos deportistas, un parón en su carrera deportiva, y en su caso una precipitada salida de la Fórmula 1. El piloto ruso ha dejado claro que no había razón legal para que el equipo Haas finalizara con su contrato y que han acabado con su sueño de forma repentina y sin avisar.

Mazepin, de 23 años, ha expresado su amargo momento deportivo personal, en el que se siente una víctima de ocurrido, y ha anunciado la creación de una fundación ('Competimos como uno solo') que aúna deportistas que se han visto apartados de sus carreras por estos motivos y no tienen defensa alguna.

"No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello", ha afirmado el piloto.

En término de conflicto, Mazepin sostiene que se ve de distinta manera en Rusia: "Primero que nada, quiero decir que entiendo que el mundo no es como era hace dos semanas. Es un momento extremadamente doloroso tanto para vosotros como para mí. Las personas que no están aquí lo ven desde un ángulo diferente. Nosotros en Rusia y Ucrania vemos qué pasa en muchos otros niveles".

El ruso afirma que se enteró de su rescisión de contrato mediante un comunicado de prensa: "No he hablado con Guenther Steiner desde que dejé Barcelona en el tercer día de pruebas. Gunther no me dio ninguna información sobre qué decisión tomaría el equipo. Y luego vino el comunicado de prensa: lo leí y descubrí que mi contrato había sido rescindido".

La FIA le permitía correr, es por eso que Nikita no entiende la decisión de la escudería estadounidense: "Planeaba correr como deportista neutral. La FIA lo permitió. No tuve ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas, recibí un mensaje. a la mañana siguiente que me cancelaron el contrato. Me despidieron"

Mazepin también ha respondido a las preguntas sobre su sustituto, Pietro Fittipaldi: "Deseo todo lo mejor a los pilotos que me reemplazarán. No tienen nada que ver con la situación existente".

Por último, el piloto no le cierra las puertas a la máxima competición: "La Fórmula 1 no es un capítulo cerrado para mí. Estaré listo para correr en caso de que haya una oportunidad de regresar".