Crisis total en Mercedes: no se descartan medidas drásticas

Durísimos momentos para Mercedes tras un lamentable inicio de temporada. Toto Wolff no se esconde y reconoce que están viviendo un momento crítico y no descarta tomar medidas drásticas en el monoplaza de Lewis Hamilton. Un Hamilton al que su jefe quiere proteger a toda costa tras firmar un comienzo de campaña nefasto. Ahora mismo el piloto británico es 7º en la clasificación general tras firmar un decepcionante 13º puesto en Imola. Wolf da la cara por su pupilo:

"Tengo que protegerlo. No se trata de su momento más bajo, lo que está abajo es el rendimiento del coche. Este tipo es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina y un equipo que le sostenga para demostrarlo. En cierto modo, es incluso irrelevante si llegas octavo, 12º ó 15º, no importa, todo está mal".

Hamilton ha dicho adiós a sus opciones de Mundial. Se encuentra a 58 puntos de Leclerc y lo que es más importante, las sensaciones son muy malas.

Hamilton: "Estoy fuera del campeonato, seguro, no hay duda sobre eso" https://t.co/mtQFNPfCV2 — Marca Motor (@marcamotor) April 25, 2022

Wolff confía en la reacción de Hamilton y recuerda que otros grandes pilotos pasaron por malos momentos en su carrera: "Va a ayudar al equipo a reaccionar y nos mantenemos unidos en los buenos y malos momentos. El domingo, ciertamente, fue un día muy malo",

En Imola, Wolf se disculpó con Hamilton por las bajas prestaciones de su W 13, asegurando que no habían sabido darle un coche digno a un campeón y que harían todo lo posible para arreglarlo: "No es necesario tirar a la basura lo bueno, pero si hay áreas fundamentales que no nos permiten desbloquear el potencial que creemos que hay en el automóvil, entonces es necesario acotar las deficiencias. Hay que preguntarse '¿dónde está el punto de partida ahora?' ¿Hay uno nuevo en el que comenzar y donde podemos desbloquear más potencial? Si pensáramos eso, lo hubiéramos hecho hace cinco meses. Creíamos que esta era la línea de desarrollo que necesitábamos. Así que es un ejercicio bastante complicado".

Hamilton culminó su nefasta carrera en Imola siendo doblado en la vuelta 40 por uno de sus archienemigos, Max Verstappen. El holandés no quiso hacer sangre y no se mofó del británico tras dejarlo atrás: "Han sido lentos desde la primera carrera, así que no es una sorpresa y no me siento especialmente feliz por doblar a Lewis en comparación con cualquier otro piloto", aseguró con bastante clase Max.