Sebastian Vettel sufre un robo en Barcelona y persigue a los ladrones en patinete

Nuevo episodio de inseguridad en Barcelona que dará la vuelta al mundo. El piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha sido la víctima de un robo al descuido que no tendría nada de particular si no fuera por el protagonista y su reacción. Vettel, que ayer participó en el Gran Premio de España celebrado en Montmeló, se encontraba alojado con su familia en un hotel de Barcelona y este lunes por la mañana, hacia las ocho y cuarto, estacionó su coche frente al hotel y se dejó las puertas abiertas, momento y circunstancia que aprovecharon los ladrones para arramblar con una mochila depositada en el interior.

Dentro de la mochila había documentación personal del deportista, el carnet de conducir, el pasaporte y varias tarjetas de crédito, así como unos auriculares de una conocida marca de teléfonos móviles. Vettel aprovechó el geolocalizador instalado en ese aparato para perseguir con un patinete eléctrico a los ladrones al tiempo que daba aviso a la policía. El GPS de los auriculares permitía al piloto conocer en todo momento por donde huían los ladrones, quienes al percatarse de la circunstancia se deshicieron de los auriculares en una tienda del barrio de la Barceloneta, lugar hasta que ha llegado Vettel para encontrarse ese dispositivo dentro de un jarrón de flores, pero ni rastro de la mochila.

Los Mossos d'Esquadra han intentado que Vettel no siguiera a los ladrones, pero el cuatro veces campeón del mundo habría replicado a los agentes que no estaba persiguiendo a nadie, sino siguiendo el rastro de sus auriculares. A Vettel no le quedará un buen recuerdo del fin de semana en Barcelona. Acabó undécimo la carrera y ha sido víctima de un robo en la ciudad en la que Ada Colau espera repetir mandato a pesar del aumento de la inseguridad.