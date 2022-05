El incierto futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1: sopesa cambiar de equipo

Fernando Alonso termina contrato al finalizar la presente temporada y su futuro en el Gran Circo es una incógnita. ¿Seguirá en Alpine? ¿Se marchará a otra escudería? La respuesta está en el aire. El asturiano no está nada satisfecho del trabajo de la escudería francesa y sopesa valorar otras opciones. Alpine, por su parte, se cubre las espaldas por si Fernando decidiera no renovar. Tienen en la recamara a Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2, y cuenta como primer espada con un Esteban Ocon (9º con 30 puntos en la general de pilotos de este año) que está superando en el mano a mano particular a Alonso esta temporada y que tiene contrato hasta 2024.

Fernando quiere seguir corriendo, pero no está para perder el tiempo. A sus 40 años busca una escudería que le garantice un monoplaza competitivo, ya que su idea es volver a ganar: "Creo que puedo volver a ganar, por eso sigo corriendo. Siempre existe la esperanza de que un año tendré el paquete y todo junto para luchar por un campeonato y todavía me siento competitivo y rápido", advierte en declaraciones a 'Sky Sports'.

Alonso deja caer que no le importa compartir equipo con una estrella con tal de tener la posibilidad de disfrutar de un coche competitivo. Es su gran prioridad y en estos momentos peina el mercado valorando las opciones que tiene: "Creo que, al final, no hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismo y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el coche. Sobre todo con las reglas nuevas todavía aprendes mucho de cada vuelta que completas y debes trabajar para tener un coche mejor, un paquete mejor, así que veremos cuáles son las posibilidades en los próximos años".

Alpine, como ha quedado demostrado hasta la fecha, no colma las expectativas de un Fernando que busca desesperadamente una escudería que le permita competir de igual a igual con el resto de grandes estrellas de la Fórmula 1 para poder despedirse a lo grande. Veremos si lo consigue.