Tensión en Ferrari: Leclerc monta en cólera tras ver amenazado su liderato por el enorme talento de Carlos Sainz

El histórico triunfo de Carlos Sainz en el Gran Premio de Silverstone supuso una enorme alegría para toda la familia Ferrari excepto para un puñado que estaban rabiosos. Nos referimos en concreto a Leclerc y su equipo de mecánicos que ni siquiera celebraron el triunfo ni felicitaron a Carlos.

Charles Leclerc considera que las decisiones de Ferrari en Silverstone le perjudicaron. El galo argumenta que estuvo varias vueltas con mejor ritmo y pedía que Carlos le dejara paso libre para avanzar, pero según él Ferrari tardó mucho en tomar esta decisión y perdió ventaja en la carrera. Además, cuando apareció el Safety Car en la vuelta 39, el piloto de 24 años fue el único que no entró a boxes a cambiar de neumáticos y quedó con los duros, mientras todos los demás usaban los blandos. De esta manera, no pudo sostener su primer puesto.

Leclerc acabó cuarto y explotó tras terminar la carrera. Mattia Binotto, jefe del equipo, tuvo que llamarlo al orden y calmarlo. Las actitudes de Charles Leclerc generaron varias críticas, una de las más contundentes fue la de Jacques Villeneuve.

"Leclerc habló como si ya hubiera sido declarado el líder final y no lo es. Sainz todavía tiene una oportunidad. Tomar una decisión demasiado pronto mientras dos pilotos tienen la oportunidad de ganar el título también puede costarle la cabeza como equipo"

Las palabras de Jacques Villeneuve van en la línea de lo que vendió Ferrari a inicios de temporada, donde aseguraron que sus dos pilotos tendrían posibilidades de pelear al título y no habría un favorito. Algo que luego se ha demostrado que no se ajusta a la realidad con tratos de favor evidentes para Leclerc. El monegasco, malacostumbrado, pataleó de lo lindo por una situación, la vivida en Silverstone, que no considera justa, pero que igual tiene que empezar a acostumbrarse a ella de aquí a final de temporada si Sainz continúa puliendo el enorme talento que lleva dentro.