Ecclestone ante las acusaciones de racismo: "Mi sueño era tener un chino en la F1"

Bernie Ecclestone está siendo noticia últimamente, más por cosas negativas, que por su pasado como máximo mandatario del circo de la Fórmula 1 y entre todas esas noticias existen duras acusaciones contra él por presuntas actitudes racistas. Además, no ha contado con el apoyo de Lewis Hamilton, al que Bernie siempre ha defendido, y eso ha ofendido de sobremanera a Ecclestone.

Ecclestone le lanzó un dardo al piloto británico de Mercedes por no salir en su defensa cuando le han acusado de racismo: "Lewis se ha olvidado de algunas cosas, de todo lo bueno que hice por él. En el momento en el que Mercedes no quiso pagarle el sueldo que pedía, yo me comprometí personalmente a compensar esa diferencia de mi bolsillo".

Hay que recordar lo que dijo en su día Hamilton sobre Ecclestone: "Estoy muy triste y decepcionado al leer estos comentarios. Bernie está fuera de este deporte y viene de otra generación, pero esto es exactamente lo que no es correcto".

Por otro lado, Bernie se ha defendido de las acusaciones de un modo curioso, por decirlo de alguna manera: "Siempre me he postulado contra del racismo, así que son acusaciones sin ningún tipo de sentido. Por ejemplo, otro de mis sueños era tener un piloto chino en la parrilla de salida".

Bernie Ecclestone no dudó tampoco en defender al piloto Nelson Piquet y sus polémicas palabras llamando "negrito" a Hamilton: "Nelson definitivamente no diría nada así. Sí, sus palabras parecen inaceptables, pero hay que tener en cuenta que estaba hablando en portugués y para el público brasileño, seguramente para ellos esas declaraciones no hayan sonado tan mal".