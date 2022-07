El jefe de Alpine manda un recado a los fans de Fernando Alonso

"No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas". Estas son las palabras del jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, en una entrevista para 'motorsport.es'.

Estas declaraciones de Otmar llegan debido a las numerosas críticas que los seguidores españoles de Fernando Alonso están realizando en torno al rendimiento de la escudería del asturiano. Escudería, por cierto, que ha cometido más de un error en las últimas semanas.

Pese a los errores, Otmar mantiene su defensa y habla de la relación con Fernando: "No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año, pero por lo que veo le siguen gustando las carreras. Es un gran competidor, le encanta competir y creo que en la vida, en general, eres feliz cuando superas las expectativas".

Sobre lo ocurrido en Austria, donde Fernando ni siquiera pudo salir en la carrera al sprint, Szafnauer cree que no hay quedarle mayor importancia: "Bueno, cuando son cosas como esa, le puede pasar a cualquiera. No creo que sea un problema de Alpine. Todo indica que la ECU falló. Así que no es algo que hayamos diseñado nosotros, no es algo que hagamos nosotros, es algo que compramos, es una pieza estándar. Entonces, ¿fracasó un coche Alpine por algo del propio coche o por su instalación o algo así? Lo dudo, pero tenemos que encontrar por qué falló".