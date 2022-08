Fernando Alonso ha interrumpido durante un rato sus vacaciones para hablar en un directo en Instagram sobre su temporada y su futuro en la Fórmula 1. Tras hacerse oficial el 1 de agosto su fichaje por Aston Martin, el asturiano tan solo se había pronunciado brevemente en una publicación en redes sociales en la que simplemente agradecía la confianza de la escudería.

El ovetense ha despejado una de las grandes dudas del famoso contrato multianual que le unirá a Aston Martin a partir del año 2023: "Son dos años de momento". En otras palabras, son los dos años que no le ofrecía Alpine. Sobre una posible retirada, el español afirma no saber cuándo llegará: "No tengo calculada todavía mi retirada. El deporte es mi vida y sé que tengo fecha de caducidad pero, de momento, intento disfrutar".

"No sé cuánto voy a seguir. No me voy a retirar del deporte del motor pero de la Fórmula 1 lo haré cuando deje se ser feliz. Ahora es todo lo contrato", comentó el bicampeón del mundo. También se refirió a su salida del ‘Gran Circo’ en 2018: "Cuando lo dejé (en 2018) estaba agotado mental y físicamente. Desde que he vuelto no me siento así, estoy más fresco". Sin duda, aquellos años en el desastroso McLaren hicieron daño.

Sobre ‘El Plan’, también ha tenido palabras al respecto: "El plan era volver a la Fórmula 1 y hacerlo al máximo nivel y me siento muy bien en estos momentos". El asturiano marcha décimo en el Mundial de Pilotos tras una primera mitad de temporada marcada por los problemas de fiabilidad en su monoplaza y la mala suerte respecto a su compañero de equipo Esteban Ocon.

Por último, el asturiano también habló sobre la "fría relación entre los pilotos de la F1". "Aquí, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes. Hay bastante distancia entre todos los pilotos e incluso secretismo. También hay bastante ‘ego’ en la parrilla", aseguró el futuro piloto de Aston Martin en un directo en el que también participaron otras grandes figuras del deporte español como Alejandro Valverde o Aleix Espargaró.