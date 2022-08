Las vacaciones de los pilotos de la Fórmula 1 han terminado. Los protagonistas ya están en Spa donde este fin de semana disputan el Gran Premio de Bélgica. Uno de los grandes nombres del verano ha sido Fernando Alonso. El de Alpine anunció el 1 de agosto su marcha a Aston Martin en 2023 y provocó una de las situaciones más rocambolescas de los últimos tiempos con el "no fichaje" de Oscar Piastri por la escudería francesa.

El asturiano se ha referido al sorprendente e inesperado anuncio que comunicó a principios de mes, y ha explicado quiénes fueron los primeros en conocer la decisión en Alpine: "Todas las personas que tenían que conocer la decisión lo supieron antes del lunes por la mañana. Todas excepto Otmar (Szafnauer). Laurent Rossi, Luca de Meo, mis ingenieros y mis mecánicos lo supieron."

Fernando Alonso estuvo cerca de firmar la renovación de su contrato con Alpine. Pero las condiciones del mismo no gustaron al bicampeón del mundo. El español afirmó que siempre le presionaron con Oscar Piastri, quien se postulaba para ocupar su asiento en el futuro: "El nombre de Piastri siempre estuvo sobre la mesa en la negociación con Alpine". Todo cambió cuando Sebastian Vettel anunció su retirada de la Fórmula 1 y Aston Martin mostró interés y confianza en firmar con el asturiano: "Me senté con ellos y me gustaron las condiciones".

"Con Alpine no nos pusimos de acuerdo en la duración del contrato, y también se trata de que uno se sienta querido en el equipo. Aston Martin me pareció la decisión correcta, han demostrado que me quieren mucho", afirmó el asturiano a los medios de comunicación.

"Aston Martin empezó a llamar por teléfono a varios pilotos que les interesaban y yo era uno de ellos. Discutimos diferentes aspectos y firmamos el lunes por la mañana. Sin Aston Martin, habría sido feliz de continuar con Alpine, los considero mi familia y es un equipo con el que he ganado mucho", comentó respecto a la pregunta de si se planteó seguir en Enstone.

El enfado de Szafnauer tras el comunicado de Alonso

Otmar Szafnauer, Team Principal de Alpine desde esta temporada, no entendió que Alonso no le comunicará su decisión antes de que esta fuese oficial. En los días siguientes al traspaso, aseguró que el principal motivo del cambio había sido el dinero que le ofrecía Aston Martin al piloto español.

El estadounidense añadió que él era un hombre honesto y de palabra: "Creo que soy un hombre íntegro y que si me comprometo a algo, haré todo lo posible para que se cumpla. Cumplo mi palabra, es la forma en la que he crecido, que me transmitió mi padre". La tensión fue a más cuando la escudería francesa anunció el fichaje de Oscar Piastri para 2023, y el australiano desmintió esa información horas más tarde en sus redes sociales.

Todo hace indicar que Piastri ha firmado un contrato con McLaren tras haberse hecho oficial la salida de Daniel Ricciardo del equipo papaya. De hecho, Ricciardo podría volver a Alpine, equipo en el que ya estuvo entre 2019 y 2020 bajo el nombre de Renault.