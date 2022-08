El accidente provocado por Lewis Hamilton en Spa sigue dando que hablar. El contacto provocado por el británico con el coche de Alonso en la primera vuelta originó la polémica radio de Fernando Alonso a su ingeniero, en que hacía referencia a la maniobra del siete veces campeón del mundo ("Vaya idiota, sólo sabe conducir si sale primero"). Unas palabras que han aprovechado tanto el piloto como la prensa de su país para desviar el foco de atención e iniciar una cacería que recuerda la polémica vivida en 2007 cuando Hamilton y Alonso compartían equipo en McLaren.

El error de Hamilton

La maniobra de Hamilton en Spa es el origen de este nuevo incidente. Admitió al terminar la carrera que había sido un error suyo, pero cuando se enteró de las palabras del español cambió de postura: se negó a disculparse, empezó a tirar de ironía ante los medios y utilizó las redes sociales para mandar indirectas al español.

"¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior" "Hacemos una megasalida, pero este tipo solo sabe cómo pilotar cuando empieza primero" El tremendo enfado de @alo_oficial con Lewis Hamilton tras su toque#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/bJs7SDKwn3 — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

Alonso, por su parte, le quitó hierro al asunto al finalizar la carrera: "Me sorprendió lo que pasó, pero de todas maneras cuando hablas por radio estás hablando con tu ingeniero y tu equipo. Es una pena que se emita todo lo que se dice pues es algo que se dice en caliente". Además, el asturiano recalcó que fue una lástima que el de Mercedes tuviera que abandonar tras el choque. "Es un incidente más de carrera. Cuando tienes la cabeza fría ya hablas de otra manera".

Las indirectas de Hamilton no cesan

Lewis Hamilton, acostumbrado a protagonizar incidentes con el resto de pilotos de la parrilla, no tuvo bastante con las entrevistas a los medios el domingo sino que utilizó su cuenta de Instagram para mandar varios recados al español. El año pasado fue Max Verstappen, y este año, de momento, le está tocando a Fernando Alonso.

"Me habría disculpado con Alonso hasta que he visto lo que ha dicho de mí", comentó en la zona mixta tras enterarse de las palabras del asturiano. El de Mercedes ha aprovechado esos comentarios para convertirse en víctima, una vez más, de una polémica que causa él mismo.

El piloto compartió el lunes en sus historias de Instagram un vídeo de la cuenta oficial de la Fórmula 1 del pasado mes de julio en el que todos los corredores hablaban de respeto y de tolerancia en una campaña organizada por la F1. En el vídeo sale Fernando Alonso refiriéndose al "respeto que debe haber entre todos los competidores de la Fórmula 1".

Que sigue llorando Hamilton por Instagram después de decir que le daba igual JAJAJ pic.twitter.com/x7CciQeb6q — 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐎𝐣𝐞𝐝𝐚 🇪🇸🤝🇺🇦 (@MarioOjeda724) August 30, 2022

No fue suficiente. Hamilton volvió a la carga el martes al subir una publicación a Instagram con una alusión al de Alpine mucho más directa: una gorra de Mercedes firmada por Hamilton con un papel que dice "Para Fernando".

#F1 Lewis Hamilton posteó esta foto en su cuenta de instagram. Es una gorra con dedicatoria a Fernando Alonso, quien tuvo expresiones muy duras hacia Lewis tras el accidente de Spa. pic.twitter.com/gyXkRK4mRC — Fernando Tornello (@F1Tornello) August 30, 2022

La prensa inglesa aprovecha para atacar a Alonso

La relación entre la prensa británica y Fernando Alonso no ha sido nunca la mejor posible. Todo empezó en 2007 con el debut de Hamilton en McLaren y el enfrentamiento entre ambos en el equipo. Después llegó el spygate, el crashgate de 2008 y los años con Ferrari. Nadie olvida aquella famosa rueda de prensa posterior al GP de Alemania de 2010 en la que todos los periodistas ingleses presentes (The Sun, The Guardian, Daily Mail, entre otros) atacaron al español por las órdenes del equipo de la escudería: en su día no estaba permitido que el equipo mandara a sus pilotos cambiar de posiciones, y eso provocaba mensajes sutiles en las radios para que los pilotos lo hicieran de forma discreta. "Fernando es más rápido que tú", le dijeron a Felipe Massa para que dejara pasar al bicampeón del mundo.

La prensa inglesa ha vuelto a la carga a partir de este último incidente. Martin Brundle, uno de los rostros más conocidos de Sky Sports F1, ha criticado con dureza las palabras del español en su habitual artículo de opinión tras cada Gran Premio: "Los comentarios de Alonso fueron desafortunados e injustos".

Were Fernando Alonso's Lewis Hamilton comments unfair? @MBrundleF1's latest column is here 🙌 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 30, 2022

The Sun también apunta al español y abre hoy su página de la Fórmula 1 reviviendo la polémica entre ambos pilotos a lo largo de sus trayectorias: "Las cinco veces que Fernando Alonso demostró que él ha sido el mayor rival de la carrera de Lewis Hamilton y no Verstappen". En el artículo repasan algunos de los incidentes más sonados del uno y del otro.

Alonso ya sabe lo que es estar en el punto de mira de la prensa británica. El año pasado, en plena guerra Verstappen – Hamilton por el título, el asturiano ya tuvo palabras sobre todo lo que ocurría cuando Hamilton tenía rival en la lucha por el Mundial. "Los equipos de la Fórmula 1 son británicos. La mayoría de los periodistas son británicos. Existe preferencia por el chico de su país. Esto es lo que sentía cuando corría, parecía que yo era el malo en la Fórmula 1 cuando intentaba luchar frente a pilotos británicos. Entiendo lo que siente Max ahora".

Twitter recuerda algunos accidentes provocados por Hamilton

Sin duda, Hamilton siempre ha sido un piloto propenso a tener encontronazos en el asfalto. A pesar de gozar de muy buena prensa, el inglés ha sido el causante de múltiples accidentes y toques a lo largo de sus 15 temporadas en el "Gran Circo". En las redes sociales, la gente no ha dudado en recopilar algunas de estas acciones con un toque de humor.