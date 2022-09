Jean Todt, el antiguo jefe de Michael Schumacher en la escudería Ferrari y expresidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ha dado nuevos detalles acerca del estado de salud del heptacampeón mundial de la Fórmula 1.

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo un misterio desde el grave accidente que sufrió practicando esquí en los Alpes franceses en diciembre de 2013. Su familia guarda un hermetismo absoluto y son pocas las personas que tienen acceso a él. Una de ellas es Jean Todt, que ha desvelado algún detalle sobre cómo se encuentra el expiloto, aunque lo ha hecho con cuentagotas.

El francés ha vuelto a hablar sobre el que fuera su pupilo y ha agradecido a los seguidores del Kaiser las continuas muestras de apoyo que recibe, además de aclarar que se encuentra en las mejores manos. "Estoy feliz de que los fans, no sólo de Alemania, piensen tanto en él", ha declarado Todt en declaraciones a la revista alemana Bild. "La gente pregunta mucho acerca de Michael y la afición debe saber que está en las mejores manos. Se encuentra en la mejor situación que puede estar y rodeado de la gente que le quiere".

Todt también cuenta que sigue visitando con regularidad a Michael y que trata de ayudar a su familia en cualquier cosa que necesitan. "Mientras esté en este mundo, siempre lo visitaré. A veces nos vemos tres veces a la semana y a veces no nos vemos durante un mes entero", explica. "Pero son mis amigos y estamos en constante contacto. Todo lo que pueda hacer por la familia Schumacher, lo haré", añadía.

Hace unos meses, el que también fuera presidente de la FIA entre 2009 y 2021 reconoció que veía carreras de Fórmula 1 con Schumacher. "Sí, es cierto. Pero claro, supongo que lo extraño es lo que solíamos hacer juntos antes", dijo a la cadena alemana RTL. En otra entrevista que concedió en 2020 dijo que el expiloto seguía luchando. "Siempre tengo cuidado con este tipo de declaraciones, pero es verdad", afirmó. "Michael está en las mejores manos y muy bien atendido en su casa. No se rinde y sigue luchando. Su familia está peleando mucho y, por supuesto, nuestra amistad no puede ser la misma que antes porque ya no hay la misma comunicación que antes", apuntaba.

La excelente relación que sigue manteniendo Todt con el que fuera su pupilo y con su familia contrasta con la que existe entre los Schumacher y Willi Weber, antiguo mánager del expiloto alemán. En 2021 reveló a la cadena RTL que no sabía nada de él desde el accidente y cargó contra su esposa, Corinna Betsch.

"Hasta el día de hoy: sin llamadas telefónicas, sin cartas... En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida", declaró el empresario alemán. "¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?", se preguntó.

Más allá de su estado de salud, lo último que se sabía de Schumacher es que su familia planea mudarse a Mallorca, donde ya tenían una casa y recientemente adquirieron también una finca. Desde que saliera del hospital de Grenoble en el que estuvo ingresado tras su grave accidente de esquí en la estación de Méribel, el expiloto había residido en su mansión de Suiza.