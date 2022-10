Tras cinco cómodos años con Valtteri Bottas como compañero de equipo, muchos tenían ganas de ver al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y al joven George Russell, en un duelo interno por la hegemonía de Mercedes. A falta de tres carreras para el final del campeonato, es Russell quien está por delante de su compatriota, cuarto en la clasificación con 20 puntos de ventaja con respecto a Hamilton, sexto.

Ha habido momentos de tensión esta temporada entre los dos, como en el GP de los Países Bajos, en el que Hamilton acusó a su equipo de "joderle la carrera". Russell fue beneficiado en la estrategia del equipo y eso no gustó en absoluto al de Stevenage.

En una entrevista a la BBC, Lewis Hamilton ha hecho balance de la temporada y de su relación con George, dejando alguno que otro dardo. "George está haciendo un gran trabajo, no tengo ningún problema con él. Pero George y su equipo no hacen los mismos experimentos que yo los fines de semana. El que trabaja en el set-up del coche en cada prueba incluyendo la carga de los alerones soy yo, no él. Esto ocurre porque llevo mucho tiempo aquí y estoy dispuesto a asumir estos riesgos. Tengo grandes conversaciones con ingenieros que llevan aquí diez años, por ejemplo Shovlin y yo tenemos muchas discusiones constructivas. George, en su primer año en el equipo, está haciendo el trabajo lo mejor posible, sin grandes cambios de configuración. Soy yo el que hace todo el trabajo duro de "fatiga", de ida y vuelta con la puesta a punto, con las alas y cosas así."

El heptacampeón también ha hablado de 2023: "Si el año que viene tenemos un coche más competitivo podremos centrarnos más en otras cosas, sin volvernos locos con los reglajes. Y entonces podremos empezar una mejor batalla interna. Si este año se cierra delante de mí, no me preocuparé. No estamos liderando el campeonato del mundo, somos cuarto y sexto. Si hubiéramos sido primero y segundo habría sido diferente".

Hamilton también asegura que se ve en Fórmula 1 unos cuantos años más pero de momento se centra en el desarrollo del monoplaza de la temporada que viene: "No será fácil convertir este coche en el mejor del año que viene, pero entendemos mejor por qué este año ha pasado lo que ha pasado. Personalmente lo he intentado todo, todos los ajustes posibles. Le dije al equipo que estaba dispuesto a sacrificar todas las sesiones para dar información y datos a los ingenieros. Pero al final esto me ha creado obstáculos en algunos fines de semana".

A falta de tres carreras, el inglés querrá revertir la situación en el Mundial de pilotos respecto a su compañero equipo. Hamilton lleva desde 2016 sin perder ante su compañero de equipo. Aquel año, Nico Rosberg se proclamó campeón del mundo con el mismo coche.