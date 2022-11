Fernando Alonso quiere pelea: "Sigo pensando que el tercer Mundial será posible"

El año que viene, Fernando Alonso competirá con Aston Martin y aunque parece improbable, el piloto español sigue pensando que sus mejores tiempos no han pasado de cara a ganar el Mundial. El asturiano seguirá peleando como bien ha declarado desde Abu Dabi.

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento. No seguiría si no siento que podemos tener una oportunidad, sea del uno o del diez por ciento. Sigo porque creo que tendremos una oportunidad", comentó Fernando.

Eso sí, Fernando es consciente de que no llegará más pronto que tarde: "Puede que no sea el año que viene. Quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día".

Aún queda por ver el papel de Alonso en Aston Martin, pero el español no renuncia a nada: "No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de la organización de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato. Hay que trabajar mejor que el resto, en este entorno tan competitivo, para ser campeón necesitas hacer algo especial y yo estoy preparado para hacer algo especial".

Por último, el actual piloto de Alpine no descartó seguir siendo profesional en otras disciplinas: "Tendré cerca de 25 años de experiencia en el automovilismo, así que seré muy útil para cualquier equipo. Espero que sea Aston Martin. Pero siempre seré un piloto, no sé si en 'sportscar' o Dakar", explica.