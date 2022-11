Fernando Alonso se crece y sueña despierto: "El tercer mundial es posible"

El Gran Circo afronta el último gran premio de la temporada. Una temporada que ha resultado realmente aciaga para Fernando Alonso. El asturiano se despide de Alpine y está deseando comenzar a probar su nuevo Aston Martín. Ilusiones renovadas y un sueño: volver a luchar por ser campeón del mundo: "Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento", admite en Abu Dabi.

"No seguiría si no siento que podemos tener una oportunidad, sea del uno o del diez por ciento. Sigo porque creo que tendremos una oportunidad".

Admite que le llevará un poco de tiempo. "Puede que no sea el año que viene", advierte, pero "quién sabe lo que puede pasar en el futuro". Porque sobre el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que le atraen. "Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día", reflexiona.

Alonso empieza a mentalizarse de que igual no llega a tiempo en el crecimiento del Aston Matín para conseguir su ansiado sueño, pero quiere formar parte de alguna manera del proyecto de la escudería británica en el futuro: "No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de la organización de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato".

Ganar un Mundial es un tarea casi imposible y Alonso no esconde la dificultad que entraña. no es cualquier cosa. Es consciente de que hay muchos hoy por hoy por delante de Aston Martin, pero la motivación que siente por el nuevo proyecto supera todos los obstáculos: "Hay que trabajar mejor que el resto, en este entorno tan competitivo, para ser campeón necesitas hacer algo especial y yo estoy preparado para hacer algo especial".



Alonso sabe mejor que nadie que se encuentra ante la que, presumiblemente, será su última oportunidad de alcanzar su sueño. No es eterno y en algún momento no muy lejano dará un paso al lado: "Tendré cerca de 25 años de experiencia en el automovilismo, así que seré muy útil para cualquier equipo. Espero que sea Aston Martin. Pero siempre seré un piloto, no sé si en 'sportscar' o Dakar", explica.

No quiere presión a su alrededor. Prefiere ir "año a año", y ya se verá. "En 2021 no estaba al 100%. Si hago dos años como aquel... puede que pare", reconoce. Porque no estaría contento, y ese es su principal objetivo.

Aunque "este año, que estoy orgulloso, continuaría independientemente del resultado porque sé lo que puedo darle al equipo". Y, añade, espera estar mínimo dos o tres temporadas más.