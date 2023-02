El AMR23 ya esta aquí. Fernando Alonso y sus aficionados ya saben cómo luce el nuevo monoplaza del bicampeón del mundo. Aston Martin ha presentado su coche de Fórmula 1 para el año 2023 en su nueva fábrica de Silverstone durante un evento en el que han participado los pilotos titulares, probadores, embajadores y directores.

Adiós renderizados. La escudería inglesa no se ha querido guardar nada, a diferencia de otros equipos: Aston Martin ha presentado el coche real en el que correrán Alonso y Stroll, con el nuevo diseño agresivo del reputado nuevo director técnico Dan Fallows. El que fuera la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull ha asegurado que el coche es un 80 % distinto al del año pasado y que su diseño es muy agresivo: especialmente el alerón delantero y sus pontones. El diseño muestra una mezcla de las filosofías de Red Bull y Ferrari. Buena pinta.

"El desafío más grande de mi carrera"

Hacía tiempo que no se veía a un Alonso tan feliz e ilusionado. Seguramente desde su vuelta a la Fórmula 1 de la mano de Alpine en 2021. El asturiano está convencido de que Aston Martin será campeón del mundo. La gran pregunta es saber cuándo: "Es el desafío más grande al que me he enfrentado en mi carrera". Además, el ovetense se mostró emocionado e ilusionado cuando la lona que tapaba el coche se levantó: "Es muy bonito y esperemos que sea muy rápido".

Lo que está claro es que Aston Martin está mejor de lo que se esperaba en el momento del fichaje de Alonso en agosto de 2022. El equipo era noveno de la parrilla y terminó el curso sexto, y muy cerca de Alpine y McLaren, al frente de la zona media. El objetivo del equipo en 2023 es claro: dar mucha guerra a estos dos equipos y aprovechar las ventanas de oportunidad cuando los de arriba fallen.

Los Stroll, Krack y Fallows

Las primeras palabras de la presentación fueron del propietario, Lawrence Stroll. El magnate canadiense aseguró que el objetivo de Aston Martin es ganar a medio plazo. Es el tercer año de la escudería tras la conversión de Racing Point: "En Fórmula 1, como en cualquier otro negocio, no puedes ganar de un día para otro. Es el año 3 de Aston Martin y esperamos tener un año mejor que el pasado, y que así siga siendo cada año hasta que lleguemos al objetivo final: ganar y pelear por Mundiales".

Mike Krack, Team Principal del equipo, destacó que además de los dos pilotos titulares, Alonso y Stroll, Aston Martin cuenta con dos pilotos probadores de renombre. El luxemburgués ensalzó las figuras de Felipe Drugovich, actual campeón de Fórmula 2, y Stoffel Vandoorne, campeón de Fórmula E, que ya coincidió con Alonso en su segunda etapa en McLaren (2017 y 2018).

The grand reveal. Welcome to the world, #AMR23. 💚#NewEnergy pic.twitter.com/ov9tWW7dZP — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2023

Lance Stroll, el nuevo compañero de equipo de Alonso, afronta su octava temporada en Fórmula 1: "El objetivo creo que es hacer buenos puntos y conseguir podios si la oportunidad se presenta".

Dan Fallows, director técnico del equipo que llegó en primavera, ha hecho hincapié en la palabra agresividad, repitiéndola varias veces en su discurso: "El 80 % del coche es distinto. Hemos querido ser muy agresivos y se aprecia en el diseño del monoplaza. Hemos encontrado nuestra filosofía con el nuevo alerón delantero, los pontones agresivos en los que hemos trabajado".

Comparación coche 2022 y 2023

En el evento también ha participado el nuevo embajador de la marca y ex piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, que se ha mostrado muy ilusionado en su nueva aventura en el Gran Circo. El barcelonés ya coincidió con Alonso en McLaren y en Ferrari, y se embarca en una nueva aventura tras varios años alejado de la pista comentando la Fórmula 1 en Movistar y en DAZN.

Mañana mismo Alonso estrenará el AMR23 en el filming day de Silverstone. El equipo aprovechará la sesión para cumplir con patrocinadores y disponer de material de calidad en cuanto a fotografías y vídeos del espectacular nuevo monoplaza. El asturiano probará por fin el monoplaza de 2023 tras los dos test de Abu Dabi y Jérez en los que probó el coche del año pasado.