Otmar Szafnauer, director de Alpine, sigue sin superar el portazo de Fernando Alonso y el error que cometieron los franceses en verano de 2022. En la primera carrera del año en Bahréin se ha demostrado que el asturiano tomó la mejor decisión posible al abandonar la escudería de Enstone, un barco a la deriva, y unirse al ambicioso proyecto de Lawrence Stroll y Aston Martin. Mientras Alpine se hundió durante todo el fin de semana por los errores de Pierre Gasly en la clasificación del sábado y de Esteban Ocon en la carrera, el asturiano se estrenó de verde con un impresionante tercer puesto en el podio.

Alonso demostró estar en su mejor momento de forma. El ovetense cumplirá 42 años en julio pero, tras Bahréin, queda claro que todavía le queda cuerda para rato en la Fórmula 1. Alpine decidió no ofrecerle dos años de contrato el verano pasado y Alonso hizo las maletas. Para más inri, los de Enstone se quedaron sin Oscar Piastri, su talentoso piloto reserva, que había firmado por McLaren a espaldas del equipo francés, cansado de las promesas sin cumplir de Szafnauer, Laurent Rossi y compañía.

El nuevo ridículo de Alpine en Bahréin no ha servido de escarmiento para su team principal. Szafnauer volvió a hablar de la edad de Alonso cuando le preguntaron sobre el rendimiento del español: "Estoy seguro de que sigue muy motivado, la cuestión será la edad, que nos alcanza a todos". El estadounidense sigue resentido con la salida de Alonso; y es que, como se ha podido ver en la última temporada de la serie de Netflix, Szafnauer fue el último en enterarse del fichaje de Alonso por Aston Martin, tras haberle faltado al respeto en numerosas ocasiones al bicampeón.

"Me pareció muy poco leal por parte de Alonso lo que hizo con Alpine. Somos el cuarto equipo y me pregunto qué le habrá ofrecido Aston Martin para firmar con ellos", explicaba en su día el americano. "¿Dinero?", le preguntaba el entrevistador, a lo que sonreía Szafnauer, dejando claro que la decisión de Alonso era económica. Lo que no se esperaban en Alpine era que Aston Martin diera el salto que ha dado en 2023. Alonso está en una escudería potente con un coche competitivo y en el que se respeta la figura de un bicampeón del mundo.

"Podremos adelantar a Aston Martin por la cuarta plaza"

Szafnauer, que se ha convertido en el hazmerreír del paddock desde hace tiempo, sigue dejando frases para enmarcar. Además, no hay que olvidar que el estadounidense abandonó Aston Martin para fichar por Alpine en 2022: "Había demasiada presión en Aston Martin, todo lo contrario de lo que me he encontrado en Alpine". Una frase que se le ha vuelto en contra una vez más, pues en el equipo de Silverstone hay una ambición por ganar, cosa que no se da en Enstone, donde se conforman con entrar en los puntos y estar en la zona media. La realidad es que, desde que Szafnauer aterrizó en el equipo de Renault, Alpine no ha conseguido ningún podio, mientras que el equipo que dejó atrás ya compite de tú a tú con los grandes.

Aun así, Szafnauer sigue convencido de que el A523 es competitivo: "No creo que estemos lejos. Anduvimos fuera de posición durante todo el fin de semana por una serie de problemas, pero seguro que lucharemos por la cuarta plaza". Tal y como hizo a principios del año pasado, el norteamericano vende la piel del oso antes de cazarlo.

Además, quiso restarle importancia al avance de Aston Martin en la parrilla: "Les doy la enhorabuena, pero Force India en 2014 estaba exactamente igual". El equipo de Lawrence Stroll se refundó en Aston Martin en 2021 tras muchos años llamándose Force India y Racing Point. Szafnauer no cree que el equipo verde pueda competir por el título, y asegura que en Alpine se ven capaces de superar a Aston Martin en cuanto tengan fines de semana normales y sin contratiempos. Siguiente parada: Arabia Saudí.