¿Por qué la FIA ha devuelto el podio a Alonso?

Después de que ayer, unos minutos después de que Fernando Alonso celebrara la tercera posición en Jeddah, y el máximo organismo regulador de la Fórmula1 penalizara al asturiano y Aston Martín con 10 segundos y le bajara del podio, unas horas después, los propios comisarios rectificaron y devolvieron la tercera posición al piloto español, dando la razón a las alegaciones presentadas por Aston Martin.

Después de que Fernando Alonso hiciera su parada y cumpliera la sanción de cinco segundos impuesta por colocarse mal en la parrilla de salida, Mercedes interpuso una queja porque según su ellos los mecánicos de Aston Martin, tocan el coche antes de que se cumpla el tiempo reglamentario de sanción. La queja de Mercedes se hace pública y se empieza a estudiar a dos vueltas para el final del gran premio cuando Fernando a penas tiene capacidad de reacción para poder enmendar el error y ampliar su ventaja con Russell, que corría cuarto, y salvar así el podio.

Hasta entonces la FIA no había dicho nada, ni se había percatado de lo ocurrido, pero vistas las imágenes de como el mecánico de Aston Martin toca el monoplaza verde con el gato, los comisarios sentencian que Fernando Alonso debe ser penalizado con diez segundos, suficientes para que el español perdiera el podio en favor de George Russell.

De nuevo la polémica de siempre, no se pueden tomar decisiones 30 vueltas después, o tras el gran premio. Las decisiones deben ser sancionadas en el momento, para no intervenir y adulterar las carreras.

Pero Aston Martin no se da por vencida y alega ante la Federación que la norma lo que dice es que los mecánicos no pueden trabajar en el coche no que no lo puedan tocar. Si bien es cierto que el mecánico introduce el gato en la parte posterior del monoplaza de Alonso, nadie trabaja en él, o eso no se puede considerar trabajo alguno.

Finalmente la FIA, un par de horas después, devuelve los diez segundos a Alonso y con ellos la tercera posición, pero son tantas las dudas las que siguen encima de la mesa que el asunto será tratado en la próxima reunión del organismo para intentar concretar la norma. Algo, que por otro lado, se debía haber hecho antes.

Ya de paso podía revisar todo el reglamento porque no es la primera vez que la falta de concreción deja paso a la interpretación libre de cada actor implicado. Ayer en Jeddah sólo había puntos en juego, pero, ¿y si estuviera en juego un Mundial?