Fernando Alonso lo tuvo claro la temporada pasada. No podía seguir ni un minuto más en Alpine. La escudería francesa parecía no confiar en el enorme talento del asturiano y en cuanto apareció la opción de Aston Martín, Fernando no lo dudó. Una decisión que muchos criticaron al considerarla un paso atrás. Alpine, que terminó cuarto el Mundial de constructores la pasada campaña, parecía muy superior a un Aston Martin que solo pudo ser séptimo. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a Alonso.

El inicio de temporada brutal de Fernando, doblando en tan solo dos carreras el número total de podios conseguido con Alpine - en Qatar 2021 fue cuando se subió al cajón vestido de azul-, pone de manifiesto el tremendo acierto de un Alonso que sueña despierto esta temporada al tener, por fin, un monoplaza competitivo.

Alonso se sincera sobre lo que sintió al dejar Alpine y fichar por Aston Martin: "Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año para prepararme bien. A partir de mitad de año, que firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin, a prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche... Fue como una cosa personal, si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en F1".

Fernando se muestra prudente sobre las verdaderas posibilidades de Aston Martin esta temporada y considera que la mejor versión de Ferrari y Mercedes llegará pronto: ""Hemos empezado bien, con dos podios, pero Red Bull está en otra liga. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito. Y los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil. Ese es el potencial que tiene Mercedes. Puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo grandes actuaciones".

Sobre sus 20 años de trayectoria en el Gran Circo, el asturiano considera que ha tomado las decisiones adecuadas: "Diría que de los 20 años que llevo en F1, sólo he tenido cuatro años frustrantes en un McLaren-Honda que no era competitivo. Pero en 16 años he estado luchando por podios y victorias y eso es algo bastante único. A veces, siento que desde fuera la gente siente un poco de pena por los movimientos que he hecho en mi carrera, pero los hechos no dicen eso y estoy feliz de aclararlo".