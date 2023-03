Los dos podios de Fernando Alonso en este inicio de temporada han sido sólo el principio de lo que prepara Aston Martin en 2023. En la Fórmula 1 no hay milagros, pero lo que ha conseguido el equipo de Silverstone en cuestión de meses no tiene casi precedentes en la historia de la competición. A pesar de que Red Bull está bien lejos, los ingleses no tiran la toalla ni mucho menos y ya preparan las primeras mejoras del año para el Gran Premio de Australia del próximo fin de semana: un nuevo alerón trasero.

Fernando Alonso y Lance Stroll podrán contar con una especificación distinta en su alerón posterior y así mejorar el rendimiento del AMR23 con el DRS abierto. El gran hándicap de Aston Martin en Baréin y en Arabia Saudí fue la escasa velocidad punta en las rectas: en Yeda fueron unos 12 km/h más lentos que Red Bull en las zonas de DRS. Además, tanto Ferrari como Mercedes obtuvieron mejores datos en recta también, por lo que Aston es el equipo de vanguardia con menor velocidad punta.

- Cuatro zonas de DRS en Australia

Por primera vez en el circuito semiurbano de Albert Park de Australia habrá cuatro zonas de DRS en vez de tres. El año pasado ya arrancó el fin de semana con la idea de que hubiese cuatro, pero las sesiones con lluvia y las quejas de algunos equipos provocaron que la FIA eliminase una zona el día antes de la carrera. Este año no será así.

Aston Martin ha preparado un nuevo alerón trasero que les pueda permitir acercarse a Red Bull en términos de velocidad punta. Saben que a día de hoy no están cerca de los campeones en este tipo de trazados, pero el objetivo también es mejorar los sábados. Hasta ahora, tanto Ferrari como Mercedes han estado a la par de Aston Martin en las clasificaciones por el escaso efecto del DRS en el coche verde.

La primera mejora llega antes de lo previsto en el calendario de Aston Martin. Después de Baréin, diversas voces en el seno de la escudería apuntaban a Imola como el Gran Premio marcado en rojo para desplegar las primeras modificaciones en el monoplaza. El buen rendimiento del coche y la configuración de los dos siguientes circuitos (Australia y Azerbaiyán) han hecho cambiar de opinión a la cúpula del equipo.

A la espera del primer gran paquete de Imola, Alonso espera poder acercarse a unos Red Bull inalcanzables hasta el momento. Además, Albert Park es un circuito que se le da especialmente bien al asturiano. Le gusta correr en Australia, y en Arabia Saudí ya avisó de que tiene muchas ganas de irse con buen sabor de boca al parón primaveral.