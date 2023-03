Fernando Alonso es el más rápido en Australia y acusa de "poca memoria" a Hamilton

Siempre ha sido un as bajo la lluvia y Fernando Alonso ha vuelto a demostrar por qué en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto de Aston Martin ha firmado el mejor tiempo tras las dos primeras tandas que por supuesto han estado marcadas por el líquido elemento. Por su parte, Carlos Sainz ha quedado quinto.

En el resto de tiempos, Charles Leclerc firmó el segundo mejor crono, por delante de Max Verstappen y George Russell. Sergio Pérez fue séptimo. Además, en esas tandas, Carlos y Verstappen tuvieron sus más y su menos:

Aparte de los entrenamientos, Fernando Alonso es noticia por conceder una entrevista al diario francés L´Equipe donde manda varios recados a Hamilton. El inglés piensa que Red Bull tiene el mejor coche de los últimos tiempos y Alonso le ha mandado un recado en dirección a la memoria de Lewis.

"No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y de Max, pero él y Rosberg nos metían un minuto al resto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor", sentenció Alonso.

El español no lo dejó ahí y mandó más directas: "Con un coche normal se nota que tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o solo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial".