La gran verdad de Fernando Alonso sobre sus opciones de ganar en Mónaco

Fernando Alonso sabe que la 33 puede llegar en Mónaco. Lo sabe porque el circuito monegasco es uno de los más complicados de cara a adelantar y eso le puede llevar a ganar si consigue una buena calificación y mantiene después a raya a los Red Bull. Por eso, Alonso no puede negar que esta vez puede ser uno de los favoritos claros al triunfo final.

"A ver, como en cualquier otra carrera llegamos pensando que nos somos los más fuertes, como en el resto, los demás también mejoran, como Ferrari en Bakú, pero mentiría si dijera que vengo no pensando en que puedo ganar. Voy a atacar más que cualquier fin de semana, entre los muros hay oportunidades, no me importa que llueva o que no", comentó Fernando Alonso ante los medios.

Fernando, sabedor de que Red Bull tiene mejor coche, no dudó en elogiar a sus rivales aunque vaya a ir a por ellos desde el primer momento: "Son mejores, han hecho un gran trabajo en Red Bull, merecen estar donde están. pero hay un par de fines de semana como este donde tenemos más ocasiones, que igual luego es la peor carrera, pero teóricamente tenemos más si por ejemplo tienen problemas en el cambio, el domingo, como han tenido en otras carreras, automáticamente suben tus opciones en este circuito, que es distinto a todos los demás. El campeonato es largo en todo caso y no nos rendiremos hasta el final".

Sobre el acuerdo con Honda, Fernando se mostró feliz y optimista con la noticia: "Son buenas noticias, demuestra el compromiso que tiene Aston Martin por ganar carreras y campeonatos en el futuro, y ser independiente creando sus cajas de cambios y lo demás del coche y creo es que la única manera de, realmente, estar al cien por cien en control de todo, especialmente desde 2026, integrar todo junto, chasis y motor, solo hay beneficios. Es un gran síntoma para todos".