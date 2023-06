La noticia que todo español quería leer sobre Fernando Alonso: "La 33 no está lejos"

Fernando Alonso y la 33. Nadie en España es ajeno a este movimiento en redes sociales que ansía la consecución de un nuevo triunfo en un Gran Premio por parte del piloto español. El asturiano lleva 32, pero quiere, cuanto antes, la 33. La pregunta es clara: ¿Está cerca de lograr la 33?

La respuesta a la anterior pregunta es sí. Lo estamos viendo durante esta temporada con unos registros de podios que nadie esperaba tan pronto y que ha disparado la ilusión de todos los aficionados, del propio Fernando Alonso y como no, de sus jefes en Aston Martin. El último en hablar ha sido el jefe del equipo, Mike Krack. Lo ha hecho en la publicación RacingNews365.

"Tenemos un coche con un piloto que está pudiendo hacerlo y, de hecho, tampoco estamos tan lejos de lograrlo. Estamos cerca. Para nosotros es muy motivador y debemos luchar duro para cerrar la brecha tanto como podamos en las próximas carreras", comentó Krack.

Incluso se habla de frustración por parte de Aston Martin porque ellos consideran que esa 33 ya debería haber llegado: "Ya he me han preguntado si es frustrante que la victoria esté tardando tanto en llegar, pero no creo que lo sea en absoluto. Es más bien un desafío".

Este fin de semana se correrá en Austria y veremos si allí Fernando logra la 33.